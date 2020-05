The 69 Eyes: streamen ihre 30. Jahre Jubiläums Liveshow aus Helsinki

The 69 Eyes haben letzten Herbst ihr apokalyptisch betiteltes neues Album West End veröffentlicht und die einjährige Welttournee zu ihrem 30. Jubiläum gestartet. Jetzt feiern sie das Jubiläum mit einer Live Stream Show aus Helsinki, Finnland, am 26. Juni um 20:00 (EET)/ 19:00 CEST. Die Helsinki Vampires werden live für Fans überall auf der Welt rocken, aber der Ticketlink ist noch einige Tage nach der Show gültig. Zu einem Aufpreis sind auch Tickets für ein virtuelles Meet& Greet mit der Band erhältlich.

“Wir freuen uns schon, unsere 30. Jubiläums-Show im House Of Cultur (Kulttuuritalo) in Helsinki zu spielen. Das ist eine legendäre Venue, wo ich damals schon The Ramones spielen sah. Die ganzen großen Rock Bands haben schon dort über die Jahre hinweg gespielt, von Jimi Handrix über Led Zeppelin bis hin zu Metallica! Jetzt können wir all unsere Fans von überall auf der Welt dorthin einladen, um mit uns zu feiern,” konstatiert Vokalist Jyrki 69.

The 69 Eyes via Sunborn Live Stream von Kulttuuritalo, Helsinki, Finnland

Tickets: 9,90€/16,90€

https://www.ticketmaster.fi/event/281135?language=en-us

Merch Store (weltweit): http://store.69.com