The Aristocrats: gastieren am 13. September 2018 im Münchener Strom – einzige Deutschlandshow

The Aristocrats: gastieren am 13. September 2018 im Münchener Strom – einzige Deutschlandshow

Das Rock-Trio The Aristocrats wird am 13. September im Rahmen einer zweiwöchigen Europatour nach München ins Strom kommen. Es werden die einzigen Live-Shows der Formation um Gitarrist Guthrie Govan, Bassist Bryan Beller und Schlagzeuger Marco Minnemann im Jahr 2018 sein und sind dazu bestimmt, unvergesslich zu werden. Konzerte mit einer einzigartigen Setlist – bestehend aus besonderen Liedern aus deren drei atemberaubenden Studioalben. Bei der Show handelt es sich um die einzige auf deutschem Boden!

Wirklich alltäglich sind ihre Besuche auf europäischem Boden nicht. „Es ist tatsächlich eine Weile her, seit wir drei das letzte Mal gemeinsam einen lauten, verwirrenden Lärm auf der Bühne gemacht haben!“, so Guthrie Govan. „In letzter Zeit hat sich jeder von uns gründlich mit einer großen Vielfalt verschiedener musikalischer Szenarien beschäftigt und ich habe das Gefühl, dass sich alle Arten dieser neuen Einflüsse und Inspirationen in den kommenden The Aristocrats-Shows niederschlagen werden.“

Im Laufe der letzten sieben Jahre sind The Aristocrats durch die ganze Welt getourt und hinterließen ein euphorisiertes Publikum. Wenn es um Musik geht, ist Unvorhersehbarkeit das Wichtigste – lautet ein unmissverständliches Credo der Band. Bryan Beller dazu: „Ich freue mich sehr darauf, das zu tun, was wir am besten können – rauszugehen und live auf der Bühne zu interagieren, wo alles innerhalb einer Millisekunde passieren kann und wird, und wo sich Lieder jederzeit in jede Richtung verändern können. Besonders aufgeregt bin ich darüber, Sachen zu spielen, die wir eine ganze Weile nicht gespielt haben, ein bisschen damit rum zu jonglieren und zu sehen was passiert!“

Für Musikkenner und Musikliebhaber sicher ein Konzerterlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Wie Marco Minnemann anmerkt: „Du kannst die Chemie nicht voraussagen oder erzwingen.“ Bei The Aristocrats war diese einfach von Beginn an da. „Als wir das erste Mal unsere Instrumente angeschlossen und zusammen gespielt haben, war für uns sofort klar, dass hier etwas Spezielles vor sich geht.“

München-Termin:

13.09.2018 Strom

Beginn: 21 Uhr

Weitere Informationen zu den Shows: http://the-aristocrats-band.com/shows/

Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, per Telefon unter 089 49009449 oder unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) sowie im Internet unter www.myticket.de.

Kommentare

Kommentare