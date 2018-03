Behind the Scenes lassen sich dieschauen und geben dabei in einem neuen Video Einblick in die Entstehung des „„-Albums sowie einige gute Argumente für das Hören von Live-Scheiben im Vergleich zu Studiointerpretationen der Songs. Zumindest für den Bluesrock trifft der King of Tonedamit tatsächlich voll ins Schwarze.Außerdem ist „“ ab sofort direkt bei der Band vorbestellbar. Der frühe Vogel fängt dabei nicht nur eine sehr angenehme Audiomahlzeit, sondern gleich einen ganzen Fresskorb voller Klangleckereien.

Bewunderte Blues-Klänge in grandioser Neuauflage: The Blue Poets öffnen endlich die Tore zum langersehnten Pre-Sale von “Live Power” – einem Album, das seinem Namen ohne Abstriche gerecht wird – und verwöhnen uns nebenbei noch mit einem brandneuen Video mit charmantem Edutainment-Charakter.

Im Video werden erste Einblicke in die Entstehung der abwechslungsreichen Live-Perle gewährt. Die Band um Marcus Deml gibt dem Bluesrock darauf neue, hochenergetische Facetten mit und widmet ihm ein Manifest, das technisch einer Studioaufnahme das Wasser reicht – mit einem schönen Spritzer Leben darin! Jede der mal verspielt-sanften, mal feurig gehämmerten Gitarrennoten wird präzise auf den Punkt gebracht und von handfesten Bass- und Drum Lines authentisch untermalt. Eingebettet ist das Ganze in einen fabelhaft räumlichen und dynamisch absolut überzeugenden Klang.

Das Highlight: Wer bei der Pre-Order zugreift, wird schon am 10. April – drei Tage vor dem offiziellen Release! – neben dem voller Vorfreude erwarteten Album mit einer Reihe zusätzlicher Goodies verwöhnt! Das großzügige Bundle beinhaltet die Live-Darbietung von vier brandneuen und acht bewährten Songs, ein high quality Digipack mit 16-seitigem Booklet, das offizielle Tour-Poster und ein originales Marcus Deml Signature Plektrum. Mit einem Autogramm vom King of Tone himself ist das Pre-Order-Paket perfekt und lässt jeden Bluesrock-Fan auf Wolke 7 schweben!

Wer jetzt neugierig geworden ist, kann ab sofort einfach hier mal reinschauen, um sich einen Eindruck

von dem feinen Päckchen zu verschaffen:

https://www.triplecoilmusic.com/component/hikashop/product/102-the-blue-poets-live-power