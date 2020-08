The Burden Remains: kehren mit neuem Album inkl. Teaser zurück

Das neue Album der Schweizer Progressive Metaller The Burden Remains ist sicher eins der Werke, mit dem man in 2020 nicht zwingend gerechnet hat, aber auf das sicher jeder Progressive-Metal Fan gewartet hat. Das letzte eigenständige Full-Length-Album liegt nämlich ganze sechs Jahre zurück.

Fluid ist – anders… Es lässt sich nicht so einfach fassen, rinnt durch den Verstand und schleift sich doch ins Bewusstsein. Post Metal? Vielleicht, wen kümmert’s? Das ist sicher zu eng gefasst, denn es sprengt den Rahmen der Erwartungen in den es eingebettet wird. Es ist unbeständig, aber in sich geschlossen, mal ruhig, mal brackig und brodelnd, dann wieder brachiale Urgewalt – es ist anders: Anderssprachig versinken seine Worte in unseren Gedanken, andersartig umfliessen seine Klänge unsere Ohren – Fluid ist anderlei.

Einen ersten Vorgeschmack gibt es in Form eines Albumteasers: