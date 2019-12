The Busters – One For All Tour am 27.12.2019 im Das Bett in Frankfurt am Main (Vorbericht)

Eventname: The Busters – One For All Tour

Band: The Busters

Ort: Das Bett, Schmidtstr. 12, 60326 Frankfurt am Main

Datum: 27.12.2019

Kosten: 20,70 € VVK



Genre: Ska, Rocksteady, Reggae



Veranstalter: Das Bett

Tickets: https://www.ticket-heart.de/ticket-shop/the-busters



Links: https://www.facebook.com/events/473544580113484/

https://www.thebusters.com

The Busters haben am 15. November gerade erst ihr neues, selbst betiteltes Album auf die Öffentlichkeit losgelassen. Das und natürlich weitere Songs aus ihrer mittlerweile seit 32 Jahren andauernden Schaffenszeit wollen sie uns gleich nach Weihnachten im Das Bett präsentieren. Die Clubtour, die sie durch 18 Städte quer durch Deutschland führt, startet hier und endet im Februar in Hamburg (die einzelnen Termine findet ihr weiter unten).

Die 1987 gegründete Band aus Wiesloch gehört zu den bekanntesten deutschen Ska-Bands und ist auch international bekannt. So standen sie bereits auf diversen renommierten Festivals auf der Bühne (Taubertal, Open Flair, Chiemsee Reggae, Summerjam, Montreux Jazz Festival (CH), Wiesen-Festival (A), Gampel (CH), Greenfield (CH), Mighty Sounds (CZ)).

Mit ihrer üppigen Besetzung von elf Musikern schaffen es The Busters, ihre Spielfreude energisch, uneitel und authentisch unmittelbar auf das Publikum zu übertragen. Die Bandbreite des neuen Albums reicht von punkig bis urban, der Inhalt der Texte ist dabei politisch für manche durchaus unbequem. Sie selbst schreiben dazu:

„The Busters – One for All

Jeder für sich: Zum Supermarkt geht´s im SUV-Schützenpanzer, dann beim Fußball mit Fäusten und Nebelkerzen auf Spielgegner und Schiri, und bald hat jeder Kegelverein seine Hooligans…

The Busters halten dagegen: One for All! Und meinen alle, nicht nur alle aus der Band, der Nachbarschaft, der Stadt!

Mit diesem Credo wird Chauvinismus, Nationalismus und anderen zerstörerischen Strömungen der Saft abgedreht und stattdessen das Miteinander gefeiert. Dieses Credo leben The Busters nach innen als Band und nach außen im sich ausbreitenden Dschungel der Super-Egos. Seit über 30 Jahren ein Rezept für gute Musik, jede Menge Spaß und eine zumindest extrem ausgedehnte Jugend: One for All!“

The Busters kommen mit dem neuen Album auf große Clubtour durch Deutschland!

27.12.19 Frankfurt – DAS BETT

28.12.19 Bremen – Schlachthofkneipe Bremen

29.12.19 Bielefeld – Forum Bielefeld

30.12.19 Köln – Kantine Köln

03.01.20 Karlsruhe – Substage

04.01.20 Tübingen – Sudhaus Tübingen

10.01.20 Ravensburg – Konzerthaus Ravensburg mit MoskovSKAya

11.01.20 München – Backstage München

17.01.20 Dresden – Scheune Dresden

18.01.20 Düsseldorf – Zakk Düsseldorf

24.01.20 Bochum – Bahnhof Langendreer Bochum Kulturzentrum

25.01.20 Gießen – Jokus

31.01.20 Hannover – Kulturzentrum Faust

01.02.20 Berlin – SO36

07.02.20 Heidelberg – Karlstorbahnhof

08.02.20 Freiburg – Jazzhaus Freiburg

14.02.20 Braunschweig – Westand Event & Kultur

15.02.20 Hamburg – Fabrik Hamburg

Tickets: www.ticket-heart.de – Dort wird die VVK Gebühr für Schulbau in Äthiopien gespendet. Ansonsten auch an allen anderen VVK Stellen, z.B. bei Eventim.de