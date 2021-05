Fazit

Puh, wollen wir nicht lange um den heißen Brei reden. The Curse Of Dracula ist im allerbesten Fall ein C- oder D-Movie. Mit wenig Kohle und mäßigen Schauspielern soll hier ein blutrünstiges Epos erschaffen werden, das zwar hart an die Grenzen geht, aber in seiner Umsetzung dann schon viele minderwertige Schwachstellen aufweist. Hier die Horrorfilmriege bei Laune zu halten, dürfte schwer umzusetzen sein. Selbst die Kurzfilme von Mr. Lordi haben mehr Charakter und Dramatik als dieser gewagte, fast verzweifelte Schritt von Tomaz Gorkic. Vielleicht versucht man, mit der Inszenierung des Drehbuchs irgendwie auf die Kultstufe zu rutschen und in der Undergroundszene auf konsumierende Leichen zu stoßen. Die limitierte Auflage von 1500 Stück sollte trotzdem weggehen - für mehr dürfte es nicht reichen, alles andere würde meine Vorstellungen übertreffen. Wer jedoch auf solche platte Unterhaltungskunst steht und gar Spaß an blutigem Schaulaufen ohne Ziel hat, kann hier ruhig mal ein Auge riskieren.