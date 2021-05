Lee Aaron: veröffentlicht zum Record Store Day Canada ihr Kult-Album „Metal Queen“ neu

In Zeiten der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen und Verboten ist es wichtiger denn je, die regionalen Platten-Dealer eures Vertrauens zu unterstützen, denn sonst gibt es sie vielleicht nach der Krise nicht mehr. In Kanada wird am 12. Juni und 17. Juli 2021 der Record Store Day Canada gefeiert und der steht diesmal ganz im Zeichen der Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Dealer der schwarzen Vinyl-Scheibe. An zwei Tagen haben Musikfans und Sammler die Möglichkeit, ganz spezielle Veröffentlichungen ihrer Lieblingsbands und Künstler zu erwerben und damit die lokalen Plattenläden zu unterstützen.

Ein besonderes Highlight, welches am 12. Juni veröffentlicht wird, ist sicherlich die Lee Aaron Kultscheibe Metal Queen, im Original aus dem Jahr 1984, die passend zum Record Store Day Canada auf 180 Gramm schwerem Vinyl inkl. Poster wiederveröffentlicht wird. Und da pink bekanntlich das neue Schwarz ist, wird es auch die Metal Queen-Neuauflage in limitierter Auflage in pinkem Vinyl geben. Achtung: Augenkrebs vorprogrammiert!

Aber natürlich dreht sich hier nicht alles nur um die Metal Lady der 1980er-Jahre, weitere, teils spezielle Veröffentlichungen zum Record Store Day Canada wird es von AC/DC, Alestorm, Black Sabbath, Def Leppard, Electric Wizard, Joey Ramone, Lamb Of God, Linkin Park, MSG, Mötley Crüe, Motörhead, Opeth, RATM, Stryper, UFO, Anthrax, Dio, Evanescence, Judas Priest, Mastodon, Pearl Jam, Sisters Of Mercy … u.v.m geben. Eine Liste der vollständigen Veröffentlichungen findet ihr hier.