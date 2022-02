The Dead Daisies: veröffentlichen ersten Track von „Rise Up (Live From Daisyland)“

The Dead Daisies veröffentlichten kürzlich mit Rise Up (Live From Daisyland), den ersten von vier Live-Tracks, die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.

Die Like No Other Tour führte die Band durch 26 Städte in USA und England/Wales, während der Weihnachtspause suchte man dann einige die besten Songs aus. Es wurden Rise Up, Bustle And Flow, Long Way To Go und eine unglaublich lange Version des Deep Purple-Klassikers Burn.

Die Tracks wurden von unserem Toningenieur Tommy Dimitroff im renomierten Rock City in Nottingham, UK, aufgenommen und produziert. Die Jungs spielten vor einer stürmischen Menge, die den ganzen Abend nicht aufhörte zu rocken, was wiederum die Band anfeuerte und das Ergebnis war einfach unglaublich!

„Hey Freunde, schaut euch diese Live-Aufnahme von Rise Up von unserer UK-Tour im letzten Herbst an. Es war ein großartiger Abend und wir lieben das Vereinigte Königreich!“ ergänzt Doug Aldrich. Streamt Rise Up (Live From Daisyland) auf euren bevorzugten digitalen Plattformen, dreht auf und schaut euch auch das Video mit einigen epischen Aufnahmen von der Like No Other Tour an!

The Dead Daisies online:

Website

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube