The Flesh Trading Company: neues Live-Album „Live Darkness 2019“

Nach der viel beachteten Franconian Witchcraft-EP aus dem Jahr 2020 (veröffentlicht wenige Tage vor der ersten Covid-19-Welle in Deutschland) sind die Franken von The Flesh Trading Company mit ihrem ersten offiziellen und von der Band autorisierten Live-Bootleg zurück.

Die Band, die im Jahr 2021 ihr 10jähriges Jubiläum feiert, bringt mit Live Darkness 2019 die raue und authentische Live-Atmosphäre, die wir alle so schmerzlich vermissen, zurück auf die heimischen Anlagen.

Aufgenommen im Oktober 2019 beim Way Of Darkness Festival in Lichtenfels bietet diese rein digitale Veröffentlichung einen Querschnitt durch die ersten drei Veröffentlichungen der Band, die so leidenschaftlich wie wenig andere die besten Elemente aus Heavy Metal, Thrash Metal und Death Metal kombiniert.

Live Darkness 2019 – roh und ungekünstelt.

Trackliste Live Darkness 2019:

Necromantic Ritual

Final War

Rise Of The Fleshgod

My Funeral

Obey The Crown

Possessed By Fire

Knochenmann

Burn The Witch

Erlösung (Ein Traum Vom Leben)

Line-Up:

Patrick Gajda – Gesang

Michael Guerra – Gitarre und Backgroundgesang

Michael Lorz – Gitarre und Backgroundgesang

Jochen Lukoschek – Bassgitarre

Daniel Wildanger – Schlagzeug

The Flesh Trading Company Online:

https://www.facebook.com/thefleshtradingcompany

https://thefleshtradingcompany.bandcamp.com

www.youtube.com/thefleshtradingcompany

www.instagram.com/thefleshtradingcompany