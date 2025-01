The Imaginaries: veröffentlichen neue Single „Wishing Well“ mit Ariel Posen

Das preisgekrönte Ehepaar-Duo The Imaginaries hat am 10.01.2025 ihre neueste Single Wishing Well veröffentlicht. Der Track präsentiert eine mitreißende Zusammenarbeit mit dem Americana/Rock n Roll-Gitarristen Ariel Posen und wird von einem visuell beeindruckenden Musikvideo begleitet, das ebenfalls ab sofort verfügbar ist.

Das Musikvideo, das unter der Regie von Reagan Elkins (Intellego Media) entstand, wurde an den malerischen Eagle Creek Escape Cabins in Smithville, Oklahoma, gedreht. Inspiriert von den mystischen Legenden des Wunschbrunnens, vermittelt das Video eine geheimnisvolle Atmosphäre, die perfekt zum Blues-/Rock-/Americana-Sound des Songs passt.

Wishing Well wurde ursprünglich in den berühmten Cypress Moon Studios in Muscle Shoals, Alabama, aufgenommen und in den Blackwatch Studios in Norman, Oklahoma, unter der Leitung von Chad Copelin fertiggestellt. Es ist die dritte Single aus dem kommenden Album Fever, das später in diesem Jahr erscheinen wird.

In einem Statement erklärten Maggie McClure und Shane Henry:

„Wishing Well ist ein Song, den wir gemeinsam geschrieben haben und der von Erneuerung, Manifestation, neuem Lebensmut, Durchbrüchen und Reflexion inspiriert wurde. Es geht darum, sich das Leben zu schaffen, das man sich wünscht, Hindernisse zu überwinden und dem Glück entgegenzusehen.“

Die Single Wishing Well (feat. Ariel Posen) ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar. Das dazugehörige Musikvideo ist ein weiteres Highlight ihrer außergewöhnlichen Karriere und ein Muss für alle Musik- und Filmfans.