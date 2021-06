The Mighty One: kündigen Livestream-Konzert an

Der Sommer hat auf der Nordhalbkugel ohne Zweifel Einzug gehalten, und uns alle dürstet es nach dieser dunklen Zeit der Isolation im Lockdown ziemlich nach Wärme. Die rockigen Metalspezialisten The Mighty One aus Kanada kennen sich mit dem Kampf gegen die Kälte aus und haben sich jetzt mit auf heiße Rhythmen spezialisierten Musiker:innen zum Mariachi & Rock Festival zusammengetan. Das kostenlose Online-Festival zu Ehren der vielfältigen Musikszene in Vancouver wird – dank dem cineastischen Erbe der richtungsweisenden Kultstätte, dem Rickshaw Theatre – in brillantem Theatersound live gestreamt.

Ursprünglich wurde der geschichtsträchtige Filmpalast unter dem Namen Shaw Theatre von den Paten des Hongkong-Kinos, den Shaw-Brüdern, erbaut und betrieben, die als Produzenten in den frühen Siebzigern die kulturelle Revolution der Kung-Fu-Filme wie Kuan, Der Unerbittliche Rächer (報仇 Bàochóu, 1970) mit dem legendären David Chiang auslösten. Nach der Blütezeit des Hong-Kong-Actionfilms erlebte das Theater eine Metamorphose in Richtung Livemusik und erfreut sich bis heute bei Besucher:innen großer Beliebtheit. Von Rage Against The Machine bis Calexico: Metal und Mariachi standen dem kanadischen Kulturtempel schon immer sehr gut. Das macht ihn zum perfekten Ort für dieses einmalige Streaming-Event, das wieder einmal zeigen wird, was für eine Wucht in unwahrscheinlichen Fusionen von Genres und Kulturen steckt.

Auch ist es nicht das erste multikulturelle Zusammenspiel der beiden vancouveraner Headliner The Mighty One und Mariachi Los Dorados, Kanadas führendem Mariachi-Ensemble: Bereits 2017 spielten sie als Opener für die mexikanische Mega-Rockband El Tri. Jetzt sind die Haudegen wieder am Start und haben sogar El-Tri-Frontmann Alex Lora mit an Bord, um kraftvolle Gitarrenklänge und schmetternde Trompeten in einem einzigartigen Erlebnis verschmelzen zu lassen. Mit dabei sind außerdem die latinx Blues Rocker Tren Al Sur und der Moderator Alfonso “Poncho” de Anda. Eins ist klar: Fans von The Mighty One sollten sich das nicht entgehen lassen.

Das Mariachi & Rock Festival streamt Live-Auftritte aus Vancouvers erstklassigem Rickshaw Theatre am 26. Juni, 18:00 PST | 27. Juni, 3:00 MESZ; Tickets sind kostenlos! https://sidedooraccess.com/shows/RjMS2NcyaIiwAjD74gxr

The Mighty Ones aktuelles Album Torch Of Rock And Roll ist hier bestellbar: https://orcd.co/torch