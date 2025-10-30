The Mugshots: Signin bei My Kingdom Music

My Kingdom Music freut sich, einen Plattenvertrag mit einer der vielseitigsten Bands der italienischen Szene bekannt zu geben: The Mugshots. Hinter diesem Projekt steht der visionäre Mickey E. Vil, der seit 2001 unglaublich innovative und aufregende musikalische Landschaften kreiert, die Heavy Metal, Dark Horror Rock, Gothic und Post-Punk vereinen.

Aus dieser Zusammenarbeit wird das neue Album Gloomy, Eerie And Weird im Frühjahr 2026 veröffentlicht. Es handelt sich um ein beeindruckendes Werk, das vor allem durch seinen Sound besticht, der aus der Produktion von Priest und dem atemberaubenden Mastering von Dan Swanö im Unisound Studio entstanden ist. Zudem bereichern Gäste aus aller Welt das Album, deren Namen in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Vor allem jedoch zeigt das Album die charakteristischen Merkmale der Reise, die die Band zwischen Dunkelheit, Ironie und Vision unternimmt, und bestätigt damit die einzigartige Identität von The Mugshots in der internationalen Rockszene.

Mickey E. Vil äußerte sich zu diesem Moment: „I have to admit, I’m really thrilled to begin this new adventure with My Kingdom Music and start this journey with them towards the release of Gloomy, Eerie And Weird. Priest and I have dedicated practically the last two years to producing and arranging this album, and in the end, I feel that every note, every mood, every single nuance couldn’t have been captured and represented better. It’s one of those times when you’re 101% satisfied, and I can’t wait to share what we’ve realized with those who have followed us for years, but also with all those who will be exploring the world of The Mugshots for the first time.“

Die Reise hat gerade erst begonnen; bereitet euch auf ein außergewöhnliches Erlebnis vor.

The Mugshots wurden 2001 von Mickey E. Vil gegründet, der das einzige permanente Mitglied und Hauptsongwriter des Projekts ist. Sie sind die erste und einzige europäische Band, die von Dick Wagner, einem langjährigen Mitarbeiter von Alice Cooper und Lou Reed, produziert wurde. Ihre Musik kombiniert die Kraft des britischen Punk mit der Theatralik des Dark Rock und Einflüssen aus Horrorfilmen, was einen unverwechselbaren und kraftvoll erzählerischen Sound schafft. Im Laufe der Jahre hat The Mugshots sich einen soliden internationalen Ruf erarbeitet und die Bühne mit Legenden wie The Stranglers, The Damned, UK Subs, Eddie And The Hot Rods, Goblin, Enrico Ruggeri und vielen anderen geteilt. Ihre Aktivitäten wurden von Kultfiguren wie dem kalifornischen DJ Rodney Bingenheimer und Alice Cooper unterstützt, der ihre Musik in seiner Show Nights With Alice Cooper empfohlen haben. Darüber hinaus hat die Band mit weltbekannten Künstlern wie Mike Browning (Morbid Angel/Nocturnus), Matt Malley (Counting Crows), Steve Sylvester (Death SS), Clive Jones (Black Widow), Baz Warne (The Stranglers), Mantas (Venom), Attila Csihar (Mayhem) und Mortiis zusammengearbeitet.

