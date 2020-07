The Pretenders: kehren mit “Hate For Sale” zurück

The Pretenders feiern die Veröffentlichung ihres 11. Studioalbums Hate for Sale mit einem neuen Video zur großartigen, gefühlvollen Ballade You Can’t Hurt A Fool. Vorbote von Hate for Sale war eine Reihe von Singles, darunter The Buzz, Hate For Sale, Turf Accountant Daddy und Didn’t Want To Be This Lonely. Sie alle werden von Videos begleitet, die jetzt auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Pretenders zu sehen sind. Hate For Sale ist ab 17. Juli über BMG auf CD, Vinyl-LP und digital erhältlich.

Hate For Sale wurde vom legendären Stephen Street (The Smiths, Blur) produziert und enthält zehn neue, von Chrissie Hynde und dem Gitarristen James Walbourne geschriebene Songs; es ist ihre erste Zusammenarbeit als Songwriter. Außerdem ist es das erste Pretenders-Album, auf dem die langjährige Tournee-Besetzung mit Hynde, Walbourne, dem Bassisten Nick Wilkinson sowie dem Gründungs-Drummer Martin Chambers zu hören ist.

„James, Mart, Nick und ich sind zweifellos zu einer gut geölten Tourmaschine geworden, aber wir waren nicht immer im selben Land oder in der selben Stadt, um Aufnahmezeiten einzuplanen„, sagt Hynde. „Trotzdem wollte ich unbedingt mit der ureigenen Pretenders-Besetzung an einem Album arbeiten, und jetzt habe ich es endlich geschafft.”