Roger Waters: Veröffentlichung des Konzertfilms “Us + Them”

Sony Music Entertainment präsentiert die Veröffentlichung des Konzertfilms Roger Waters Us + Them, der die gefeierte Tournee des legendären Pink Floyd-Musikers aus den Jahren 2017/2018 dokumentiert.

Happiest Days of Our Lives/Another Brick in the Wall Part 2 & Part 3:

Als Gründungsmitglied, Texter, Komponist und treibende kreative Kraft hinter Pink Floyd präsentiert Waters auf Roger Waters: Us + Them energiegeladene Songs, in denen er die Themen behandelt, die ihm schon immer besonders am Herzen lagen: die Wahrung der Menschenrechte, Freiheit und Liebe. Die Songs stammen von Waters‚ letzter Welttournee (2017-2018), bei der er auf insgesamt 156 Shows vor über 2,3 Millionen Zuschauern Klassiker aus den Alben The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here sowie Tracks seines letzten Longplayers Is This The Life We Really Want? präsentierte.

Die filmische Dokumentation der Tour, die den Fan das Konzertgeschehen hautnah miterleben lässt, entstand unter der Regie von Sean Evans und Roger Waters. Evans nutzte für die Produktion das modernste digitale Equipment und die beste verfügbare Audiotechnik und so werden die Shows mit ihrer atemberaubenden Bühnenshow und ihrem perfekten Sound zu einer emotionalen und anspruchsvollen musikalischen Reise durch die Bild- und Klangwelten von Pink Floyd.

Waters demonstriert eindrücklich, dass er im Herzen ein musikalischer Aktivist und einer der leidenschaftlichsten Kommentatoren des aktuellen politischen Geschehens ist. Er hat sein Leben dem Kampf gegen die Kräfte gewidmet, die unser Leben kontrollieren und unseren Planeten zerstören wollen. Welcome To The Machine und Another Brick In The Wall Part II rufen uns Waters‚ Warnungen in Erinnerung, die er schon vor Jahrzehnten zu Themen wie Entfremdung, Entwurzelung, Gier, Leid, Zerstörung und Verlust aussprach.

Aber Waters hat die Hoffnung in die Menschheit nicht aufgegeben. Das wird besonders im Song Wish You Were Here deutlich, in dem er ein finsteres Bild vom Zustand unserer Welt entwirft, uns aber mit der Botschaft zurücklässt, dass Einigkeit und Liebe Rettung bedeuten können.