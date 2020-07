ScherbeKontraBass im Klostergarten Rostock am 15.07.2020

Eventname: 70 Jahre Rio Reiser / 50 Jahre Ton Steine Scherben

Band: ScherbeKontraBass Support: keiner Ort: Klostergarten Rostock Datum: 15.07.2020 Kosten: 17 €, ermäßigt 14 € Zuschauer: etwa 100 Genre: Akustik Punk ’n‘ Pop Links: https://www.facebook.com/SCHERBEkontraBASS/

https://www.facebook.com/events/727018064795483/ Setliste: Hans Guck In Die Luft Schritt Für Schritt Ins Paradies Alles Lüge Keine Macht Für Niemand Menschenfresser Wir Müssen Hier Raus! Halt Dich an Deiner Liebe fest Nur Dich Zauberland Blinder Passagier

Set2: Land In Sicht Der Traum Ist Aus Paradies 2A Jenseits Von Eden Der Turm Stürzt Ein Wenn Die Nacht Am Tiefsten

Zugabe 1: Junimond König Von Deutschland

Zugabe 2: Für Immer Und Dich

Seit vier Monaten keine Konzerte mehr, umso aufgeregter waren die beiden Protagonisten beim Soundcheck.

Die beiden Protagonisten sind Akki Schulz und Marius del Mestre. Marius löste Rio Reiser als Gitarrist bei Ton Steine Scherben ab. Er sollte sich zur Tour 1982 ganz auf das Singen konzentrieren. Akki Schulz hingegen ist eigentlich ein klassischer Kontrabassist, arbeitete sogar unter Leonard Bernstein beim Schleswig-Holstein Musikfestival. Seit 2009 halten sie nun neben der Scherben Family, die nur gelegentlich auftritt, die Musik von Ton Steine Scherben und Rio Reiser am Leben.

Die Location ist Corona-gerecht hergerichtet. Auf der Tribüne sind nach Abstandsregel die Sitzreihen mit Flatterband markiert. Zu den Bühnenseiten sind Gartenstühle aufgestellt, die sich nach dem Einlass schnell füllen. Alle Besucher sind namentlich registriert. Immerhin sind über 80 Karten im Vorverkauf abgesetzt. Auch die Abendkasse hat alle Hände voll zu tun, denn der Eintrittspreis von 17 Euro erinnert an die Eintrittspreise von Ton Steine Scherben zu Hochzeiten. Da es keinen Merch-Stand gibt, können die Besucher ihr Geld nur am Getränkestand ausgeben. Aber auch hier gelten moderate Preise. Das Publikum ist bunt gemischt. Überwiegend auf der linken Bühnenseite die Punks in allen Altersstufen, findet man auf der rechten Seite überwiegend ältere Damen, die nach Rio Reiser Fans aussehen. Auf der Tribüne findet man eher die jung gebliebenen und Altfans. Da keine weiteren Pressevertreter anwesend sind, habe ich das Vergnügen, exklusiv zwischen den Stuhlreihen herumlaufen zu dürfen und so gute Bilder machen zu können, ohne jemanden zu stören.

Das Set beginnt pünktlich mit einem unveröffentlichten Rio-Song. Hans Guck In Die Luft wurde bisher nur von der Scherben Family gelegentlich live aufgeführt. Weiter geht es mit Schritt Für Schritt Ins Paradies, einem TSS Song von der 1972er LP Keine Macht Für Niemand. So kann es weitergehen, denn ich identifiziere mich doch eher mit den alten TSS Punksongs als mit dem späteren Rio Popgedudel. Mit Alles Lüge steht dann auch gleich der erste Rio Titel auf der imaginären Setliste. Die beiden haben nämlich keine und spielen nach festem Schema, aber auch „aus dem Bauch heraus“ ihr Programm. Alles Lüge ist vom 1986er Debüt-Soloalbum Rio I. und stammt noch aus der alten TSS Zeit. Dieser Song war Rio´s Grundstein zum Soloerfolg. Als hätte man es geahnt, folgt mit Keine Macht Für Niemand der Titelsong der gleichnamigen Langspielplatte. Die linke Bühnenseite feiert diesen Song besonders ab, während ansonsten überraschend Zurückhaltung herrscht. Die beiden wechseln die Songs stetig hin und her. Mit Menschenfresser ist der nächste Rio Song dran. „Wir sind geboren, um frei zu sein! – Wir Müssen Hier Raus!“ Die linke Bühnenseite feiert den nächsten TSS Hit und bekommt überraschend Nachschlag. Mit Halt Dich An Deiner Liebe Fest vom 1975er Album Wenn Die Nacht Am Tiefsten steht der nächste TSS Titel an. Mit Nur Dich vom 91er Album Durch Die Wand ist wieder ein Rio Reiser Solo dran. Mit Zauberland und Blinder Passagier folgen noch zwei weitere bis zur Pause.

Mit Land In Sicht, wiederum von der 75er TSS-LP Wenn Die Nacht Am Tiefsten geht es weiter. Der Traum Ist Aus! Wie? Jetzt schon? Nein, nein. Der 1972er Titel überrascht an dieser Stelle. Mit Paradies 2A folgt der erste und heute einzige eigene Titel, um danach wieder die Scherben-Erfolge zu feiern. Jenseits Von Eden und Der Turm Stürzt Ein (beide von 1981) und Wenn Die Nacht Am Tiefsten folgen am Stück. Mitten im Song hat Marius del Mestre plötzlich ein Blackout, kann den Song nicht mehr weiter spielen. Noch vorher flachsten die beiden im Backstage-Bereich über solch eine Situation, nun ist sie da. Als Dankeschön darf sich das Publikum einen Ersatzsong wünschen. Natürlich setzt sich die lautstarke linke Bühnenseite durch, und bekommt Mensch Meier zu hören. Zwar fährt die BVG (Berliner Verkehrs-Gesellschaft) hier in Rostock nicht, aber brennen kann es hier scheinbar auch einmal… Der Rauch-Haus-Song bildet dann den logischen Schluss eines tollen Programms. Die Zugaben sind dann für die andere Bühnenseite. Mit Junimond und dem König Von Deutschland folgen die legendären Rio Reiser Popsongs. Da um 22 Uhr wegen der Lärmbegrenzung Schluss sein muss, der Klostergarten liegt schließlich mitten in der Innenstadt, ist nur noch Platz für einen zusätzlichen Song. Mit Für Immer Und Dich zeigt Marius, dass die Musik Rios auch international funktioniert hätte. Die letzte Strophe singt er in italienisch…

Die Fläche leert sich zügig. Es ist Mittwoch und morgen wieder ein Arbeitstag. Nur wenige kommen zu den beiden in den offenen Backstagebereich, um den Fan-Dreikampf (Gespräch/Foto/Autogramm) aufzunehmen.

Auch ich verabschiede mich, denn auch ich habe noch 280 Kilometer vor mir…

Fazit: Wer die Musik von Ton Steine Scherben und Rio Reiser liebt, ist auch mit dieser akustischen Variante gut bedient. Die beiden sind ein herausragendes Duo und verstehen es, humorvoll durch ein fast zweistündiges Programm mit einem abwechslungsreichen Programm zu führen. Stoff genug gibt es ja…