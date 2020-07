Social Animals: Neue Single „Something To Keep Me Awake“ – Video

Die US-Indie-Pop-Rock Newcomer Social Animals veröffentlichen mit Something To Keep Me Awake ihre brandneue Single via Rise Records/BMG.

Zusätzlich kündigen die Amerikaner einen 14-stündigen Live-Stream an, wo sie – angelehnt an Allen Ginsbergs Falling – Asleep In America – einen Song kreieren werden. Die Erlöse der Aktion kommen der gemeinnützigen Organisation HeadCount zugute.

Sänger Dedric Clark kommentiert:

„Heutzutage ist es schwer die Nachrichten ohne eine Xanax-Tablette zu verfolgen. Wir haben Something To Keep Me Awake mit unserem Freund und Producer Chris Carrabba (Dashboard Confessional) in seinem „Home-Studio“ aufgenommen. Es fällt schwer in der momentanen Situation nicht wütend zu sein. Jeden Morgen, wenn ich in dieser seltsamen „neuen Welt“ aufwache muss ich neue Wege finden, um motiviert zu bleiben und mich wach zu halten. Es wäre einfacher, durchzuschlafen. Aber das ist keine Option. Wir müssen uns mit dieser Situation auseinandersetzen und herausfinden, was uns wirklich im Leben wichtig ist und wie man Hilfebedürftigen unterstützen kann. Bleibt sicher und gesund!“

Weitere Infos über die Band:

Social Animals aus Minnesota sind:

Dedric Clark (Gesang, Gitarre)

(Gesang, Gitarre) Tony Petersen (Gitarre)

(Gitarre) Boyd Smith (Schlagzeug)

(Schlagzeug) Roger Whittet (Bass)

Betreut vom Hard 8 Management – die u.a. für Billie Eilish zuständig sind.

Die Band absolvierte Anfang des Jahres ihre erste Europa-Tour mit Ash, in den Staaten tourten sie bereits u.a. mit Angels & Airwaves

Im April erschien die limitierte 3-Song-Vinyl-EP Best Years