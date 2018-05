The Shanghai Job

Fazit: The Transporter oder 96 Hours sind zwei Titel, die im Vorfeld die Erwartungen in die Höhe treiben. Die Action-Filme gehören zur Superlative des Genres und dienen natürlich gerne für kleinere als Werbeslogan, woran man schnell versagen kann. The Shanghai Job kommt zwar nicht ganz an die Klassiker heran, dafür machen die Asiaten bei der Produktion einen sehr guten Job, auch wenn die Story schon arg oft ausgelutscht wurde. Dafür ist die Kulisse wunderbar eingefangen, und die Hauptcharaktere können mit ihrem Charme den Zuschauer fesseln. Für Unterhaltung wird in nicht ganz 100 Minuten gesorgt, und kann man ganz ohne Probleme mal auf sich wirken lassen.