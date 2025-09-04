The Subways: feiern ihr 20-Jähriges Jubiläum und dokumentieren ihre bisherige Geschichte mit ‚When I’m With You‘

Das neue Album When I’m With You spiegelt das Gesamtwerk der Band der letzten 20 Jahre wider. Von ihrer starken Debütsingle Oh Yeah und der Rockhymne Rock & Roll Queen über Fan-Favoriten wie We Don’t Need Money To Have A Good Time, Kiss, Kiss, Bang, Bang und With You bis hin zu aktuellen Highlights wie You Kill My Cool und Black Wax. Alles Songs, die live auf keiner Setliste fehlen dürfen. Doch die Geschichte von The Subways hat noch viel mehr zu bieten, wie zwei neue Songs zeigen: I Need To Feel You Closer und Passenger’s Side.
Billys Kommentar: „In the last 20 years, Germany has been such a big part of our lives. We can’t wait to celebrate with you all at these launch shows“
Camille: „Germany has been home to me ever since I started touring. I can’t wait to celebrate the legacy of The Subways with this wonderful band and with you, the beautiful human beings that you are!“
Und Charlotte ergänzt: „Wir lieben es, in Deutschland zu spielen – es macht immer so viel Spaß! Deutschland ist wie unsere zweite Heimat und wir freuen uns sehr, mit euch zu feiern! Bis bald!“
When I’m With You kann HIER vorbestellt werden. Die physischen Produkte sind als doppelt marmorierte Vinylplatte in Weiß und Schwarz mit signiertem Insert, als doppelte rote Vinylplatte und als CD erhältlich.
When I’m With You Tracklist:
1. Oh Yeah
2. Black Wax
3. We Don’t Need Money To Have A Good Time
4. Taking All The Blame
5. Mary
6. Alright
7. Kalifornia
8. Popdeath
9. Just Like Jude
10. Uncertain Joys
11. I Need To Feel You Closer
12. With You
13. Kiss Kiss Bang Bang
14. At 1 AM
15. Good Times
16. I Won’t Let You Down
17. Passenger’s Side
18. I Want To Hear What You Have Got To Say
19. You Kill My Cool
20. My Heart Is Pumping To A Brand New Beat
21. It’s A Party
22. Love Waiting On You
23. Girls & Boys
24. Rock & Roll Queen
The Subways werden diesen Sommer auf ausgewählten Festivals spielen. Die Headliner-Tournee The Subways For Eternity startet dann im November in Großbritannien, bevor es weiter nach Europa geht.
29.10.2025 Stuttgart, Im Wizemann
30.10.2025 Dortmund, FZW
-diese Tickets gibt es nur im Album/Ticket-Bundle
24.11.2025 Köln, Bürgerhaus Stollwerck
28.11.2025 Hamburg, Markthalle
29.11.2025 Berlin, Hole44 (ausverkauft)
30.11.2025 Dresden, Beatpol
06.12.2025 München, Technikum
10.12.2025 Karlsruhe, Substage
12.12.2025 Nürnberg, Hirsch
13.12.2025 Osnabrück, Rosenhof
14.12.2025 Frankfurt, Batschkapp