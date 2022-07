The Subways: kündigen ihr fünftes Album „Uncertain Joys“ an und veröffentlichen Single „Love Waiting On You“

Das britsiche Indie-Punk-Trio The Subways aus Hertfordshire gibt endlich die Details zu seinem neuen Album bekannt: Das fünfte Studioalbum Uncertain Joys erscheint am 13. Januar 2023 über Alcopop! Records und kann ab sofort vorbestellt werden. Zur Feier des Tages präsentiert die Band die neue Single Love Waiting On You.

Billy Lunn, Frontmann der Band, sagt über den Song: „Love Waiting On You handelt von der Spannung zwischen dem verzweifelten Wunsch, mit dem Menschen zusammen zu sein, den man begehrt, und dem Genießen der Spannung, von ihm getrennt zu sein. In den engen Betten im Bus auf Tournee (oder in meinen Zimmern an der Uni) sehnte ich mich nach der Liebe meines Lebens, wartete darauf, dass ihre Nachrichten auf meinem Telefon pingen, hoffte, ihre Stimme am Ende der Leitung zu hören, und wollte unbedingt ihre Berührung spüren. In diesen Momenten herrschte ein freudiger Schmerz, der das Wiedersehen mit ihr unvorstellbar schön machte. Dennoch hatte es etwas Wildes und Ekstatisches, sie so sehr zu vermissen.“

Das neue Album Uncertain Joys wurde von Frontmann Billy Lunn aufgenommen und produziert, vom Grammy-Preisträger Adrian Bushby (Muse, Foo Fighters, Everything Everything) gemischt und von Katie Tavini (Mykki Blanco, Arlo Parks, Nadine Shah) gemastert.

The Subways enthüllten das Video zur Leadsingle des Albums You Kill My Cool bereits im Frühjahr. Zusammen mit dem Song veröffentlichte die Band auch die B-Seite Oi You Boy Bands, die ab sofort bei allen digitalen Anbietern erhältlich ist – ein feministischer Aufruf gegen all das alte, männliche und abgestandene Zeug, der von der Bassistin CharlotteCooper und dem neuen Schlagzeuger und ständigen Mitglied Camille Phillips (The Ramonas) gesungen wird.

You Kill My Cool und Love Waiting On You sind die neuesten Töne der Band, nachdem sie bereits 2021 die von Black Lives Matter inspirierte Single Fight veröffentlicht hatten, für die sie mit den aufstrebenden Stars Nova Twins und Tokky Horror für exklusive Remixe und B-Seiten zusammenarbeiteten.

Die Band beendete das letzte Jahr auf ihrer Young For Eternity-Tour mit Art Brut, spielte eine Handvoll intimer Headline-Gigs und stürmte zuletzt im Mai 2022 für eine Reihe von Headline-Dates in Deutschland und den Niederlanden durch die EU.

Das fünfte Studioalbum von The Subways heißt Uncertain Joys, erscheint am 13. Januar 2023 über Alcopop! Records und kann hier vorbestellt werden.