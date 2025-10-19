The Subways: neues Album „When I’m With You“ ist jetzt erhältlich

Sie haben über 1000 Shows in 40 Ländern gespielt, sind in RocknRolla und The OC aufgetreten und haben den Soundtrack für eine Kate Moss-Kampagne für Rimmel beigesteuert, aber die Geschichte von The Subways ist noch lange nicht zu Ende. Jetzt feiert das Trio alles, was es erreicht hat, und blickt mit der Veröffentlichung der neuen Compilation When I’m With You in die Zukunft. Zu den Produzenten des Albums gehören Butch Vig (Nevermind, Nirvana), Stephen Street (Blur, The Smiths) und Ian Broudie (The Lightning Seeds).

Seht euch die Video-Botschaft der Band zum Jubiläum von The Subways hier an:

Billy Lunn sagt: „When I’m With You repräsentiert 20 Jahre Musik, die wir veröffentlicht haben – und natürlich auch 20 Jahre Tourneen rund um die Welt. Wir lieben es, live zu spielen und auf diese Weise mit unseren Fans in Kontakt zu treten, daher fanden wir es passend, diese Sammlung wie eine Setliste zu gestalten. Alle Studioaufnahmen unserer Live-Favoriten sind in einem Album enthalten. Wir freuen uns sehr, es mit allen teilen zu können. Und noch mehr freuen wir uns auf die nächsten 20 Jahre!“

Charlotte Cooper fügt hinzu: „Wir wollten den Meilenstein von 20 Jahren Bandgeschichte für uns selbst feiern, aber auch für unsere treuen Fans. Wir haben unglaubliche Zeiten und Abenteuer auf Tour erlebt und sind um die ganze Welt gereist, um Konzerte zu spielen. Deshalb haben wir uns bei der Auswahl der Titel von einer Setlist inspirieren lassen. Wir hoffen, dass ihr gerne mit uns in Erinnerungen schwelgt, wenn ihr die Songs hört, die ihr kennt, und dass euch auch die beiden neuen Titel gefallen, die zeigen, in welche Richtung wir uns weiterentwickeln. Wir hoffen sehr, dass dies den Mittelpunkt unserer Karriere markiert – wir sind noch lange nicht am Ende. Wir können es kaum erwarten, auf Tour eine richtige Party zu feiern!“

When I’m With You stellt auch einen zweiten brandneuen Song vor, Passenger’s Side, der zu dem kürzlich veröffentlichten I Need To Feel You Closer hinzukommt. Passenger’s Side ist ein Song, der beide Seiten der Entwicklung von The Subways einfängt. Einerseits wird er von der unbändigen Begeisterung und den gitarrenlastigen Melodien angetrieben, die die Band seit ihren Anfängen auszeichnen. Textlich ist es jedoch ein Song, der nur aus gelebter Erfahrung entstehen kann, da er die Ängste und Unsicherheiten thematisiert, die auftreten, wenn man erkennt, dass eine Beziehung am Ende ist. Seht euch das Video hier an:

Billy erklärt: „Nach einer Trennung sind es oft die fragmentarischen Erinnerungen an einfache Dinge, die einem durch den Kopf gehen und sich wiederholen, während man noch unter Schock steht. Gespräche über nichts Bestimmtes, die Berührung einer Hand, ein Lied, das im Hintergrund spielt. Inmitten des Zusammenbruchs aller gemachten Versprechen waren das die Momente, die mir im Gedächtnis geblieben sind, und ich musste sie in einem Song festhalten.“

Neben der Tour, die ab 24.11. startet (Termine findet hier), sind zwei Album-Launch-Shows Ende Oktober dazugekommen.

29.10.2025 Stuttgart, Im Wizemann

30.10.2025 Dortmund, FZW

* Diese Tickets gibt es nur im Album/Ticket-Bundle

