The Subways: Video zur neuen Single „Love Waiting On You“ jetzt online

Vor wenigen Tagen haben The Subways ihr fünftes Studioalbum Uncertain Joys mit der Single Love Waiting On You angekündigt. Die neue Platte des UK-Power-Rock-Trios erscheint am 13.01.2023 über Alcopop! Records

Nun ist jetzt auch ein – sehr sehenswertes! – Musikvideo zur Single Love Waiting On You erschienen, dazu gibt es die neue digitale B-Seite Sign Of Scorpio im Stream.

Frontmann Billy Lunn kommentiert das von Animator Neil Whitman inszenierte Video, in dem die Geschlechterrollen vertauscht werden, wie folgt: „Als Neil uns das Konzept des Videos als 8-Bit-Videospiel im Plattform-Stil vorstellte, schlug unsere Schlagzeugerin Camille clevererweise vor, die Geschlechterrollen von Retter und Geretteten zu vertauschen, da der Song so offensichtlich von Sehnsucht handelt.

Ich sah mich selbst in der Rolle der Prinzessin Peach, wobei die Liebe meines Lebens (über die der Song geschrieben ist) meine Retterin ist, die sich durch die verschiedenen Hindernisse und Widersacher auf dem Weg kämpft. Das Gefühl der Isolation, der Hilflosigkeit und der Verletzlichkeit in dem Lied machte für mich nun umso mehr Sinn.

Es ist zwar nicht immer richtig anzunehmen, dass eine Person die andere in einer Beziehung retten sollte, aber mein Glaube an die hoffnungslos romantische/pathetische Vorstellung, dass es tatsächlich lebenslange Seelenverwandte gibt, ist in mein Wesen eingewoben. Und so wusste ich, als mein Retter am Ende des Videos erkennt, dass es nur den Willen zur Liebe braucht, um mir zu Hilfe zu kommen, anstatt sich durch Streit, Kämpfe und Misserfolge kämpfen zu müssen.“

Regisseur/Animator Neil Whitman fügt hinzu. „Es hat mir großen Spaß gemacht, die Bandmitglieder als 8-Bit-Charaktere zu entwerfen sowie die Prinzessin und die verschiedenen Levels zu gestalten, die unsere Helden meistern müssen. Das Spiel im Mittelalter anzusiedeln, hat mir geholfen, die übliche Tradition des Prinzen, der die Prinzessin rettet, zu unterlaufen und mit den Erwartungen des Publikums zu spielen.“