John Diva And The Rockets Of Love: Special Guest bei Rhein Fire vs. Frankfurt Galaxy

American Football steht wie keine andere Sportart für den American Way of Life. Jeder Besuch bei einem Spiel von Rhein Fire bietet deswegen nicht nur spannenden Sport auf höchstem Niveau, sondern mit der vor jedem Spiel stattfindenden Fire-Party auch ein Fest für die ganze Familie.

Für das Spiel des Jahres – am 21. August gegen die Frankfurt Galaxy – ist Rhein Fire stolz John Diva And The Rockets Of Love präsentieren zu dürfen. Die Band wird nicht nur vor dem Spiel ihre American 80s-Rockshow präsentieren, sondern auch in der Halbzeitshow des Spiels zusammen mit den Pyromaniacs Cheerleadern auftreten.

Der besondere Clou: Die Band wird gleichzeitig am Gameday auch das Musikvideo zu ihrem neuen Song God Made Radio drehen. Rhein Fire freut sich, dazu auch die Fans von John Diva im Stadion begrüßen zu dürfen, die somit als erste und exklusiv einen ersten Song des kommenden Albums hören dürfen. Für einen optimalen Blick empfehlen wir Tickets im Block 4 oder 5.

