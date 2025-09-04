Palaye Royal am 03.08.2025 im Alten Schlachthof Dresden

Bands: Palaye Royale, The Molotovs (Support)

Ort: Alter Schlachthof Dresden

Datum: 03.08.2025

Besucher : ca. 750

Genre: Alternative, Pop-Rock, Emo-Rock

Link: www.palayeroyale.com

Setlist:

Death Or Glory Hang On To Yourself No Love In L.A Showbiz Addicted To The Wicked & Twisted Broken Just My Type Little Bastards Mr.Doctor Man Dying In A Hot Tub Fucking With My Head You’ll Be Fine Fever Dream For You Lonely

Gerade in den vergangenen Jahren haben sich Palaye Royale den Ruf einer exzellenten Liveband erspielt. Gefühlt sind die Jungs aus Las Vegas ständig irgendwo auf der Welt unterwegs, um ihre treue Fangemeinde mit einer ihrer energiegeladenen Shows zu beglücken. Auch wenn ihr aktuelles Album Death Or Glory bereits im Frühjahr 2024 erschien, sind die drei Brüder Remington (Gesang), Emerson (Keyboards/ Schlagzeug) und Sebastian (Gitarre) immer noch auf Tour, um dieses weiter zu promoten. Zwischen mehreren Festivalauftritten, unter anderem beim Download Festival, dem Mega-Event Pol‘ And Rock im Westen Polens vor über 150.000 Menschen, und einem Abstecher ins Vereinigte Königreich, kommen wir auch hierzulande nochmals in den Genuss von drei Konzerten.

Heute ist Dresden an der Reihe, wo das Konzert im wunderschönen Alten Schlachthof stattfindet. Wir sind zum ersten Mal vor Ort und von Lage, Location und Personal sehr begeistert. Überall freundliche Mitarbeiter, leckeres Bier und, da achtet man im Alter natürlich mit drauf, sehr sehr sauber. So ist dann der Grundstein für einen schönen Konzertabend definitiv gelegt, nicht zuletzt, wenn man vor Konzertbeginn schon eine so schöne Stadt wie Dresden erkunden kann.

Los geht es selbstverständlich mit dem Anheizer, worin sich das junge britische Trio The Molotovs versuchen darf. Die Zwillinge Mathew und Issey Cartlidge liefern mit ihrem flotten Garage Rock eine schweißtreibende Show und können das Publikum tatsächlich begeistern. Hier ist der Fuß permanent auf dem Gaspedal. Ich muss sagen, es ist wirklich gut, was hier geboten wird, aber nach drei oder vier Songs, reicht es auch, da sich an der Musik nichts wirklich ändert und man dann irgendwie schon alles gesehen hat. Den Rest hören wir uns gemütlich, bei kühlem Getränk, aus dem schönen Foyer an.

Bei der relativ kurzen Umbaupause füllt sich dann der kleine Saal merklich, und auch wenn es an einem Sonntagabend nicht ausverkauft ist, finden sich dennoch um die 750 Fans im Alten Schlachthof ein. Wie eingangs beschrieben, sind Palaye Royale eine fantastische Liveband und stellen das direkt mit dem Opener Death Or Glory, dem Titelsong des aktuellen Albums, ordentlich unter Beweis. Von der ersten Sekunde an, wie gewohnt, eine mitreißende Performance der Band und phänomenale Stimmung im Publikum, die sich, so scheint es, immer weiter gegenseitig nach oben pushen. Natürlich steht Death Or Glory mit gleich fünf Songs im Mittelpunkt des Sets, was der Laune der Fans allerdings in keiner Weise schadet. Man erlebt es ja doch immer wieder, dass Leute zu Konzerten gehen, um die Klassiker zu hören und um sich bei den neuen Liedern eher mal ein neues Bier zu holen oder zur Toilette zu gehen.

Und das fasziniert mich bei der treuen Fanbase von Palaye Royale immer aufs Neue, hier werden einfach alle Songs abgefeiert. Egal, ob das dann Showbiz, Addicted To The Wicked & Twisted, Just My Type und vor allem For You sind, man könnte glauben, dass diese Lieder schon ewig zum Programm gehören. Selbstverständlich bietet die Band auch einen schönen Querschnitt, durch ihre bisherigen Schaffensphasen, und wenn dann Broken, Little Bastards, Dying In A Hot Tub, Fever Dream und Lonely kommen, geht einem wirklich das Herz auf und die Stimmung schwappt komplett über. Nicht zuletzt liegt dies auch am stets energetisch aufgeladenen Sänger Remington, der wie immer einen super Auftritt hinlegt, den ganzen Platz der Bühne zu nutzen weiß und mit mehreren Ausflügen ins Publikum, unter anderem mit Schlauchboot über die Köpfe der Zuschauer hinweg, begeistert. Zum Schluss bleibt nach 90 Minuten zu sagen, fantastische Band, super Setlist, klasse Stimmung und eine wundervolle Location. Herz, was willst du mehr?