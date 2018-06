Neue Bandmitglieder bringen häufig Inspirationen für ein neues Album mit. Und daran schließt sich meist eine Tour an. Bei The Unguided mündete die Neubesetzung des singenden Gitarristen Ende 2017 in ihr viertes Studioalbum: And the Battle Royal. Hiermit gehen die schwedischen Melodic-Death-Metaller im Herbst on the road – in Deutschland, Österreich, Tschechien und in der Schweiz.

Nach dem Ausstieg des langjährigen Gitarristen und Sängers Roland Johannsson fanden The Unguided in Jonathan Thorpenberg einen würdigen Ersatz. Und mit ihm schrieb die Band eine Platte in metalcoriger Melodic-Death-Qualität – wild und herb, aber eben auch mit der honigsüßen Eingängigkeit.

So lobt das Online-Magazin Time For Metal denn auch, „das Verhältnis zwischen Härte und Sinnlichkeit“ als „insgesamt sehr ausgewogen“, wenn sich das wilde Geschrei von Frontmann Richard Sjunnesson mit den leicht angerauten Cleans von Jonathan Thorpenberg abwechselt. Alles unterlegt mit einem dichten Klangteppich aus Gitarren-Hooklines und Electro-Instrumentierung. Rockfeuer.de notiert: „And The Battle Royale ist keine Floskel, sondern klare Kampfansage!“

Eine Kampfansage, die das Quintett nun live umsetzt und nach einer skandinavischen Support-Tour mit Soilwork im Oktober als Headliner nach Mittel- und Ost-Europa bringt. Sänger Richard Sjunnesson dazu: „Schon seit längerem haben wir sehr gezielt unsere Rückkehr auf die europäischen Bühnen geplant. Endlich haben wir die passende Show und Produktion im Gepäck, die unsere eingefleischten Fans auf dem Festland verdienen!“

Dabei hat die 2009 aus ehemaligen Mitgliedern von Sonic Syndicate hervorgegangene Band neben einem Ohrwurm-Album und einer komplett neuen Set-List mit nie zuvor live performten Songs außerdem neuen Merch im Gepäck. Sjunnesson verspricht: „Da ist auf jeden Fall was Schickes für euren Kleiderschrank dabei.“

Unterstützt werden die Schweden auf ihrem Feldzug von ihren Landsmännern dEMOTIONAL, EYES WIDE OPEN sowie BENEATH MY FEET.

Dates:

18.10.: Berlin – Nuke Club (DE)

19.10.: Weinheim – Cafe Central (DE)

20.10.: tba

21.10.: Vienna – Viper Room (AT)

22.10.: Praha – Klubovna (CZ)

23.10.: Dresden – Chemiefabrik (DE)

24.10.: München – Backstage (DE)

25.10.: Siegburg – Kubana (DE)

26.10.: Düsseldorf – Pitcher (DE)

