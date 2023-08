Theocracy: sind ab sofort Teil der Atomic-Fire-Records-Familie

Atomic Fire Records ist stolz, die aus Athens, GA stammenden Progressive-Power-Metaller Theocracy als neue Mitglieder seiner Labelfamilie willkommen heißen zu dürfen. 2002 gegründet und majestätischen Metal à la Stratovarius, Sonata Arctica oder auch Symphony X spielend, hat die Band seitdem vier vielgelobte Platten auf den Markt gebracht, die auch ihre Fanschar rasch anwachsen ließ. Mit der Vertragsunterschrift bei Atomic Fire Records ist das Quintett um Matt Smith (Haupt- und Hintergrundgesang), Ernie Topran (Schlagzeug), Jared Oldham (Bass/Hintergrundgesang), Jonathan Hinds (Gitarre/Hintergrundgesang) und Taylor Washington (Gitarre/Hintergrundgesang) nun bereit für den nächsten großen Schritt!

Sänger Matt Smith bezieht Stellung: „Wir sind wirklich erfreut, fortan Teil der Atomic-Fire-Records-Familie zu sein. Bei unserem ersten Treffen wurde direkt klar, dass das Labelteam mitunter treue Fans unserer Band und unserer Musik beinhaltet. Diese persönlich Bindung geht schon auf Zeiten, in denen noch gar nicht an eine gemeinsame Zusammenarbeit zu denken war, zurück und letztendlich war es unter anderem sie, die mitentscheidend dafür war, dass wir uns dem Label anschließen wollten, ganz zu schweigen von seinem beeindruckenden Roster, das auch einige unserer Lieblingsbands beinhaltet. Unsere neue Scheibe steht schon in den Startlöchern, weshalb wir auch direkt loslegen werden. Wir freuen uns riesig, nicht nur dieses, sondern auch alles, was danach noch folgen mag, gemeinsam in die Welt hinauszutragen!“

Atomic-Fire-Records-A&R Markus Wosgien freut sich: „Theocracy bei uns willkommen heißen zu können, macht uns enorm glücklich. Ihr letztes Werk, Ghost Ship, ist ein Power-/Progressive-Metal-Meilenstein, der wirklich jahrelang in meinem Auto rotierte – und mir nach wie vor ein ums andere Mal ein breites Grinsen ins Gesicht zaubert. Sie ist eben eine jener Platten, die ich auf die so oft zitierte einsame Insel mitnehmen würde, erinnert es mich beim Hören doch jedes Mal daran, warum ich Metaller geworden bin: Das Album macht schlicht süchtig. Man muss einfach mitsingen und die Fäuste recken. Theocracys Musik ist wahrlich berührend und mit ihrem kommenden Werk haben sie das Ganze nochmal auf ein neues Niveau gehoben, wobei sie sich auf diesem keinesfalls wiederholen, sondern ihren Sound auf vielfältige Art und Weise angereichert haben. Die Welt darf sich erneut auf ein Album voller Hymnen, Schönheit und purer Magie aus dem Hause Theocracy freuen.“

Theocracy ist seit über 20 Jahren das Lebenswerk Matt Smiths, mit dem er bislang nicht nur ein mächtiges Erbe, sondern auch einen Backkatalog geschaffen hat, der für ihn gleichzeitig einen Rückzugsort darstellt, an dem er Zeit zum Atmen und zum Weiterentwickeln seiner Vision hat.

„Ich stecke wirklich viel Energie und Herzblut in die Band“, betont Smith. „Bereits als ich ein Kind war, wollte ich einfach nur Songs schreiben, sodass Theocracy gedanklich eigentlich schon weitaus länger besteht als das Erscheinungsjahr unseres ersten Albums vermuten lässt. Die Band ist mein Gefährt, das mich in allerlei Ecken der Welt geführt und meine kühnsten Träume wahr werden lassen hat: Mit ihr konnte ich endlich meine Lieder veröffentlichen, wofür ich unendlich dankbar bin.“

Theocracys fünftes Studioalbum wird noch im Laufe diesen Jahres das Licht der Welt erblicken.

Theocracy live:

13.10.2023 DE Betzdorf – Loud And Proud Festival

Theocracy sind:

Matt Smith | Haupt- und Hintergrundgesang

Jonathan Hinds | Gitarre, Hintergrundgesang

Taylor Washington | Gitarre, Hintergrundgesang

Jared Oldham | Bass, Hintergrundgesang

Ernie Topran | Schlagzeug

