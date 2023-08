Prong: kündigen neues Album an, Single und Lyric-Video veröffentlicht

Sechs lange Jahre mussten Fans auf ein neues Album der amerikanischen Metal-Band Prong warten. Die Gründe: die Pandemie mit all ihren Unsicherheiten und Verwerfungen, aber auch erfreuliche Ereignisse im Privatleben von Sänger und Gitarrist Tommy Victor.

Doch nun sind Prong zurück, und zwar mit einem wahren Paukenschlag: State Of Emergency ist das erhofft fesselnde Werk geworden, mit der gewohnt unbändigen Energie einer Gruppe, die bereits seit Mitte der Achtziger an vorderster Front agiert. Und mit einem Ideenreichtum, wie er typischer für diese Band kaum sein könnte: „Es ist ein echtes Prong-Album. Es ignoriert nicht nur jedes Genre, sondern auch das, was heutzutage da draußen vor sich geht“, umreißt Bandgründer Victor die stilistische Ausrichtung der elf Songs.

Über seinen künstlerischen Ansatz sagt er: „Ich mag alle Arten von Musik. Diese Platte passt dazu, da sie viele Facetten abdeckt. Gleichzeitig ist State Of Emergency sehr gitarrenorientiert und ein gutes Beispiel für meinen Stil aus Punk, Metal, Post-Punk-Lärm, etwas Doom, Blues und Thrash, mit einem ziemlich geradlinigen Gesang. Insgesamt herrscht auf dem Album ein aggressives Ostküsten-Flair.“

Die neue Single Non-Existence umschreibt Tommy Victor so: „Die Nummer Non-Existence mit der auf diesem Album vorherrschenden Noise-Gitarre im Techno-Stil ist so etwas wie mein Rude Awakening-Rückblick.“

Der Song ist auf allen digitalen Plattformen (hier) erhältlich.

State Of Emergency erscheint über Steamhammer / SPV am 6. Oktober 2023 als CD, LP, Download und Stream und kann ab sofort hier vorbestellt werden.

State Of Emergency – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. The Descent

2. State of Emergency

3. Breaking Point

4. Non-Existence

5. Light Turns Black

6. Who Told Me

7. Obeisance

8. Disconnected

9. Compliant

10. Back (NYC)

11. Working Man (Rush Cover)

Prong – State Of Emergency

06. Oktober 2023

Steamhammer/SPV

Prong Sommer Tour 2023

12.08. Weinheim – Cafe Central

13.08. Köln – Gebäude 9

15.08. Magdeburg – Factory

16.08. Hannover – Musikzentrum

17.08. Lingen – Alter Schlachthof

18.08. Essen – Turock

Prong auf Tour mit Life Of Agony 2023

01.11. Köln – Carlswerk Victoria

09.11. Leipzig – Täubchenthal

13.11. AT-Linz – Posthof

14.11. AT-Graz – PPC

15.11. AT-Innsbruck – Olympia World

Prong online:

https://prongmusic.com/

https://www.facebook.com/prongmusic/