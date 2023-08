Agnostic Front: „Get Louder!“-Europatour beginnt diese Woche

Die NYHC-Ikonen Agnostic Front haben erst vor Kurzem ihre Rückkehr nach Europa, wo sie ab heute 16 Shows spielen werden, angekündigt, doch so schnell gönnen sie sich keine Ruhe: So wird die Band im September gemeinsam mit Murphy’s Law und Grade 2 einmal mehr auf Nordamerikatour gehen, ehe sie im November zum ersten Mal nach langer Zeit auch wieder für drei Konzerte nach Südamerika (Brasilien, Argentinien, Chile) fliegen wird. Poliert und schnürt eure Stiefel, der Pit wartet!

Get Louder! Tour 2023

Präsentiert von M.A.D. Tourbooking & Atomic Fire

03.08.2023 PL Kraków – Klub Kwadrat

04.08.2023 SK Košice – Colloseum Club

05.08.2023 RO Râșnov – Rockstadt Extreme Fest

06.08.2023 BG Sofia – Maymunarnika

07.08.2023 HU Budapest – Dürer Kert

08.08.2023 SI Tolmin – Punk Rock Holiday *Ausverkauft*

09.08.2023 CZ Jaroměř – Brutal Assault

10.08.2023 DE Mannheim – 7er Club

11.08.2023 BE Kortrijk – Alcatraz Metal Fest

12.08.2023 DE Münster – Sputnikhalle

13.08.2023 DE Aachen – Musikbunker

14.08.2023 DE Freiburg – Crash

15.08.2023 DE Oberhausen – ResonanzWerk

16.08.2023 DE Braunschweig – KufA Haus

17.08.2023 DE Jena – F-Haus

18.08.2023 DE Sulingen – Reload Festival

United Blood XL Fourty Years

w/ Murphy’s Law, Grade 2

08.09.2023 US Syracuse, NY – The Song & Dance

09.09.2023 US Stroudsburg, PA – Sherman Theater

10.09.2023 US Morgantown, WV – 123 Pleasant Street

12.09.2023 US Mechanicsburg, PA – Lovedraft’s Brewing Co.

13.09.2023 US Asbury Park, NJ – Asbury Lanes

14.09.2023 US Buffalo, NY – Mohawk Place

15.09.2023 US Albany, NY – Empire Underground

16.09.2023 CA Québec, QC – Envol et Macadam @ Agora – Port de Québec (nur AF)*

17.09.2023 US Burlington, VT – Showcase Lounge @ Higher Ground

18.09.2023 US Boston, MA – House of Blues (nur AF & Grade 2)*

*w/ Rancid

Get Louder! Tour 2023 – South America

Präsentiert von Liberation MC, California Sun Producciones, Hellnoise Booking, Spider Prod & Inmigrant Records

05.11.2023 BR São Paulo – Fabrique Club

07.11.2023 AR Buenos Aires – Uniclub

09.11.2023 CL Santiago – Teatro Coliseo

Agnostic Front sind:

Roger Miret | Gesang

Vinnie Stigma | Gitarre

Craig Silverman | Gitarre

Mike Gallo | Bass

Danny Lamagna | Schlagzeug

