Thousand Thoughts: kündigen Debütalbum „Better Than Never“ für den 23.09. an

Die britische Alternative-Rock Band Thousand Thoughts freut sich, endlich ihr lang erwartetes Debütalbum Better Than Never für den 23. September ankündigen zu können. Das Album kann ab sofort hier vorgemerkt werden.

Das Album beinhaltet die bereits veröffentlichten Singles Prisoner und Undone und ist das erste Werk des neuen Band Line-Up. Sänger Ethan sagt über das Album: “Dieses Album steht für viele Jahre des Schmerzes und der Not, von der Selbstverletzung zur Selbstverteidigung. Blut, Schweiß und Tränen sind in diese Platte geflossen und wir könnten nicht stolzer auf das sein, was wir trotz all der Hindernisse, die uns in den Weg geworfen wurden, nach langer Hingabe geschaffen haben. Besser später als nie, oder?”

Ursprünglich im Jahr 2017 als Teil von Ethans College-Musikkurs gegründet, besteht die Band jetzt aus Sänger Ethan Smith, Gitarrist Tom Caine, Gitarrist Will Fox und Schlagzeuger Adam Field, die alle der Musik eine aggressivere Haltung verleihen. Die Band sagt: “Wir haben in den letzten Monaten wirklich zu uns selbst gefunden. Wir sind nicht mehr dieselbe Band.”

Während die Anfänge der Band viel mehr mit der radiofreundlichen Alt-Rock-Szene zu tun hatten und trotz ihres sich ständig ändernden Sounds, scheint die Band jetzt zu sich selbst gefunden zu haben und sich für ihre eigenen persönlichen Schlachten zu öffnen. Die Regel Nummer eins der Band – Empathie ist cool.

“Es ist wichtig, dass Männer sich öffnen können. Es ist auch wichtig, dass Männer die psychische Gesundheit und Gefühle anderer Menschen anerkennen, nicht nur ihre eigenen”, sagt Will über die offene Haltung der Band, über ihre Gefühle zu sprechen.

