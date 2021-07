Thousand Thoughts: 2021 Konzerte erneut verschoben

In Folge der andauernden Corona-Pandemie verschieben die britischen Alternative Rocker Thousand Thoughts alle für Herbst 2021 geplanten Auftritte in Deutschland erneut. Die Tour findet nun 2022 statt. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Im neuen Tour-Zeitraum, der für März / April 2022 terminiert wurde, können alle ursprünglich für 2020 geplanten Termine nachgeholt werden.

Gegründet werden Thousand Thoughts in Enfield im Norden Londons. Ethan Smith (v), Will Fox (g), Matt Morrell (b) und Drummer Adam Field schreiben sich von Beginn an einen entfesselnden Sound auf ihre Fahnen, der Elemente des Nu Metal mit Alternative Rock verbindet, verflochten mit Texten über Tragödien und Verlust. Im Januar 2017 spielen sie ihren ersten Gig und werden kurz darauf von dem britischen Label Marshall Records unter Vertrag genommen, in Nord- und Südamerika von Better Noise Music vertrieben.