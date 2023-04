Throw The Fight: veröffentlichen neue Single & Video „Obey“

Mit über 50.000 verkauften Alben, mehr als 700.000 monatlichen Spotify-Hörern und über 100 Millionen Streams, können Throw The Fight bereits beeindruckende Zahlen vorweisen. Drei Jahre nach der Veröffentlichung ihres letzten Albums Settle Your Sins meldet sich die Band am 30. Juni mit ihrem inzwischen fünften Studioalbum Strangeworld zurück. Produziert von Josh Gilbert und Joseph McQueen (As I Lay Dying, Bad Wolves, Light The Torch, Upon A Burning Body), ist Strangeworld ein gelungenes Zusammenspiel der Stärken ihres Katalogs und ein großer Schritt in die Zukunft.

Mit Obey legen Throw The Fight eine brandneue Single, samt Musikvideo, vor. Der Song ist der dritte Vorbote aus dem neuen Album Strangeworld und folgt auf die Singles Cover Your Tracks und Hourglass.

Sänger Kade Katz über die neue Single:

„Obey is about feeling like you are stagnating. It’s the sense of being dissociated from life as it moves around you—the feeling of forced complacency.“

Mit einem eingefleischten Publikum, das sich die Band auf altbewährte Weise erspielt hat und modernen Rockhymnen, die für das digitale Zeitalter gemacht sind, feiern Throw The Fight zwei Jahrzehnte voller Leidenschaft und Ausdauer. Eingängige Melodien mischen sich mit gewaltigem Bombast, ohne jemals auf starke Hooks zu verzichten – eine zeitlose Formel, die für die Ewigkeit gemacht ist.