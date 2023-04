Throw The Fight: veröffentlichen neue Single/Video „Hourglass“

Drei Jahre nach der Veröffentlichung ihres letzten Albums Settle Your Sins meldet sich die Band mit der Ankündigung ihres neuen Studioalbums Strangeworld offiziell zurück. Das inzwischen fünfte Studioalbum erscheint am 30. Juni über Long Branch Records. Produziert von Josh Gilbert und Joseph McQueen (As I Lay Dying, Bad Wolves, Light The Torch, Upon A Burning Body), ist Strangeworld ein gelungenes Zusammenspiel der Stärken ihres Katalogs und ein großer Schritt in die Zukunft.

In Verbindung mit der Album-Ankündigung haben Throw The Fight ihre neue Single Hourglass samt Musikvideo veröffentlicht. Hourglass ist der zweite Vorbote aus dem neuen Album und folgt auf den Titel Cover Your Tracks, der bereits Anfang März erschien.

Sänger Kade Katz über die neue Single:

„An hourglass resembles the passage of time and serves as a reminder that time and moments are precious. It’s a reminder to embrace life and be grateful for our limited time on this planet.“

Mit einem eingefleischten Publikum, das sich die Band auf altbewährte Weise erspielt hat und modernen Rockhymnen, die für das digitale Zeitalter gemacht sind, feiern Throw The Fight zwei Jahrzehnte voller Leidenschaft und Ausdauer. Eingängige Melodien mischen sich mit gewaltigem Bombast, ohne jemals auf starke Hooks zu verzichten – eine zeitlose Formel, die für die Ewigkeit gemacht ist.

Strangeworld Tracklist:

1. Cover Your Tracks

2. Obey

3. Lost Without You

4. Sorry, Not Sorry

5. Hourglass

6. Shadow Self

7. Lost In The Lies

8. Snake Mountain

9. Wake Up!

Strangeworld erscheint als LP-Edition inkl. transparentem Vinyl mit blauen Schlieren, CD-Edition, Stream und Download. Exklusive T-Shirt+CD/LP Bundles sind im Long Branch Records Shop vorbestellbar.

Tourneen mit Bullet For My Valentine, Black Veil Brides und All That Remains, Auftritte mit Avenged Sevenfold, Papa Roach und Red Jumpsuit Apparatus, Festivalauftritte und Headliner-Gigs ließen die Fanbase der Band stetig anwachsen.

Im April / Mai 2023 bringen Throw The Fight ihren kraftvollen Sound nun endlich auch in Europa auf die Bühne.

Hier kommt ihr zu Cover Your Tracks und zu den Tourterminen: