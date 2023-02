Throw The Fight: unterschreiben bei Long Branch Records und gehen auf Europatour

Long Branch Records begrüßt die amerikanische Hardrock Band Throw The Fight in ihrem Künstler-Roster. Mit über 50.000 verkauften Alben, mehr als 660.000 monatlichen Spotify-Hörern und über 100 Millionen Streams, können Throw The Fight bereits beeindruckende Zahlen vorweisen. Aktuell gibt das Quartet aus Minneapolis in Zusammenarbeit mit den Produzenten Josh Gilbert und Joseph McQueen (As I Lay Dying, Bad Wolves, Light The Torch, Upon A Burning Body) ihrem fünften Studioalbum den letzten Schliff. Neue Musik erscheint also in Kürze!

Throw The Fight Gitarrist Ryan Baustert kommentiert:

„We’re incredibly excited to work with Long Branch Records and SPV teams, and it feels great to partner with a label that understands what we’re trying to accomplish. Long Branch has an awesome track record of breaking bands and developing some of the most exciting artists in rock and metal right now.“

Long Branch Records Labelmanager Manuel Schönfeld zum Signing:

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Throw The Fight. Die Band hat bereits eindrucksvoll bewiesen, dass sie viele Menschen für ihre Musik begeistern kann, umso mehr freue ich mich, dass wir sie für Long Branch Records gewinnen konnten. Das neue Material enthält starke Hooks, eingängige Melodien und ist hervorragend produziert. Ich bin schon sehr gespannt, wie es ankommen wird.“

Parallel zur Signingmeldung haben Throw The Fight eine Europatournee angekündigt, um ihr neues Material ausgiebig live zu präsentieren. Tickets gibt es ab kommendem Freitag, dem 3. Februar, über die Webseite der Band. throwthefight.com

Vor allem Live erwachen Throw The Fight wirklich zum Leben. Das Quartett hat bereits unzählige Kilometer auf der Straße zurückgelegt, um sich eine treue Fanschar zu erspielen. Throw The Fight begleiteten unter anderem Bullet For My Valentine und Black Veil Brides auf der Monster Energy Outbreak Tour und tourten als direkter Support für All That Remains durch Kanada. Darüber hinaus spielte der Vierer mit Bands wie Avenged Sevenfold, Papa Roach, Nonpoint, The Red Jumpsuit Apparatus und vielen mehr und überzeugte auf Festivals wie der Vans Warped Tour, dem Rock Fest oder Rock USA.

Throw The Fight European Tour 2023

mit Special Guests Atena & Elwood Stray

28/04 DK, Copenhagen – Richter

29/04 SE, Gothenburg – Fangelset

30/04 NO, Oslo – John Dee

02/05 DE, Hamburg – Bahnhof Pauli

03/05 DE, Berlin – Badehaus

04/05 CZ, Prague – Café V Lese

05/05 PL, Warsaw – Hydrozagadka

08/05 DE, Wiesbaden – Kesselhaus

09/05 DE, München – Orangehouse

10/05 DE, Köln – Helios 37

12/05 NL, Zaandam – Flux

13/05 FR, Paris – L’International

15/05 UK, Manchester – Satan’s Hollow

16/05 UK, Birmingham – Dead Wax

17/05 UK, London – O2 Academy2 Islington

Throw The Fight sind:

Kade Kastelitz – Gesang

Ryan Baustert – Gitarre/Gesang

Kris Weiser – Gitarre

Jeff Baustert – Schlagzeug

https://www.facebook.com/throwthefight