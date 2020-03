Thy Art Is Murder: kündigen Europa-Headliner-Tour für 2020 an

Thy Art Is Murder haben neue Daten für ihre Europa-Headliner-Tour im Sommer angekündigt!

Die Band wird im Rahmen ihres aktuellen, weltweit hochgelobten Albums Human Target, das Ende Juli 2019 über Nuclear Blast (Rest der Welt) und Human Warfare (Australien, Neuseeland) veröffentlicht wurde.

Thy Art Is Murder – Human Target Europe Summer 2020

12.06.20 Switzerland Interlaken @ Greenfield

14.06.20 UK Donington @ Download

————-

w/ Dying Fetus, Chelsea Grin

15.06.20 Germany Köln @ Essigfabrik

16.06.20 Germany Lindau @ Vaudeville

17.06.20 Germany Regensburg @ Airport

————-

18.06.20 Finland Nummijärvi @ Nummirock

20.06.20 France Clisson @ Hellfest

21.06.20 Belgium Dessel @ Graspop

————-

w/ Dying Fetus, Chelsea Grin, Fit For An Autopsy

22.06.20 Germany Saarbrücken @ Garage

23.06.20 Austria Salzburg @ Rockhouse

24.06.20 Slovakia Bratislava @ Majestic

————-

w/ Dying Fetus, Chelsea Grin, Fit For An Autopsy, Obey The Brave

25.06.20 Poland Wroclaw @ Zaklęte Rewiry

————-

w/ Chelsea Grin, Fit For An Autopsy, Obey The Brave

26.06.20 Germany Würzburg @ Posthalle

————-

27.06.20 Netherlands Ysselsteyn @ Jera On Air

28.06.20 Germany Gräfenhainichen @ Full Force

Thy Art Is Murder sind:

C.J. McMahon – Vocals

Sean Delander – Rhythm Guitar

Kevin Butler – Bass Guitar

Jesse Beahler – Drums

Andy Marsh – Lead Guitar

www.thyartismurder.net

www.facebook.com/thyartismurder

www.nuclearblast.de/thyartismurder