Time For Metal: die Festivalsaison 2022 kann kommen

Wir haben uns, auch gerade durch den Support unserer Steady-Mitglieder, neue Bauzaunbanner für die Festivalsaison 2022 anschaffen können. „It’s Just Metal, Mom“ ist als Slogan gedacht, der sowohl ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern soll, als auch dafür sorgen soll, dass Fans unseres Genres auf unser Magazin und Podcast aufmerksam werden.

Anbei ein Foto aus dem Qualitätscheck:

Gruß,

Time For Metal – Steady Team

PS: Danke euch für euren Support!

Über Steady:

Steady ist eine Plattform, bei der ihr Projekte unterstützen könnt. In der Regel passiert das durch eine monatliche Spende, welche ihr selbst festlegt. In sogenannten „Dankeschöns“ könnt ihr dann eine Kleinigkeit zurückbekommen. Bei uns sind das zum Beispiel Merchandise-Artikel, die Nennung auf der Time For Metal–Team-Seite, eine automatische Teilnahme an Verlosungen, ein persönlicher Videogruß oder auch ein Essen mit dem Vorstand. Mit den eingenommenen Spenden kann das Projekt (in unserem Fall der Verein), dann dafür sorgen, dass zum Beispiel PR-Mittel bezahlt werden oder aber, dass die Infrastruktur hinter dem Projekt bezahlt (auch Ehrenamt kostet Geld) wird.