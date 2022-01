Amorphis: bieten in zweiter Episode ihrer »Halo«-Studiodokumentation Einblicke in die Keyboardaufnahmen

Halo, das mit Spannung erwartete neue Werk der finnischen Melancholic Progressive Metaller Amorphis, wird am 11. Februar 2022 via Atomic Fire in die Läden kommen. Knappe fünf Wochen vor dessen Veröffentlichung hat die Band den zweiten Teil der begleitenden Studiodokumentation via YouTube enthüllt. Seht euch den Clip, der von Keyboarder Santeri Kallio, der sich u.a. für Orgelaufnahmen in die Helsinkier Paulskirche begeben hatte, handelt, hier an:

Er kommentiert das Endergebnis wie folgt: „Laut Jens [Bogren; Produzent] ist die Platte viel melodischer ausgefallen, was in gewissem Maß auch stimmt, meiner Meinung nach ist sie aber vor allem weitaus härter als einige unserer vorherigen Alben. Die Gitarren spielen definitiv die Hauptrolle, auch wenn Tracks wie The Moon oder Halo keyboardorientierter sind. Die Scheibe ist wirklich mächtig geworden!“

Halo wurde von Jens Bogren (Fascination Street Studios) aufgenommen, produziert und gemixt, ehe Tony Lindgren der Platte den Mastering-Feinschliff verpasste. Des Weiteren konnte kein Geringerer als Valnoir (u.a. Alcest, Paradise Lost) einmal mehr für die Gestaltung des Artworks gewonnen werden.

Mehr zu Halo:

Halo Tracklist:

01. Northwards

02. On The Dark Waters

03. The Moon

04. Windmane

05. A New Land

06. When The Gods Came

07. Seven Roads Come Together

08. War

09. Halo

10. The Wolf

11. My Name Is Night

Live In Europe 2018-2019 – Tracklist (BOXSET-EXKL.):

01. Death Of A King

02. Sacrifice

03. Amongst Stars [feat. Anneke van Giersbergen]

04. Sky Is Mine

05. Message In The Amber

06. Her Alone [feat. Anneke van Giersbergen]

07. The Castaway

Halo wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD-Digipak

– 2LP In Gatefold:

• schwarz

• Picture

• gold (Großhandels-exkl.)

• rot (US-exkl.)

• blau-marmoriert (Bandshop-exkl.)

• gelb/blau-marmoriert (Atomic-Fire-exkl.)

• orange-marmoriert (Napalm-Records- & UK-excl.)

• rot/blau-marmoriert (Levykauppa-exkl.)

• weiß/blau-marmoriert (EMP- + US-exkl.)

– Boxset (inkl. 2LP, exkl. »Live In Europe 2018-2019«-Bonus-CD, Flagge, Slipmat und Button):

• weißes Vinyl

• grün/blau-marmoriertes Vinyl (Atomic-Fire-exkl.)

• silbernes Vinyl (EMP-exkl.)

– Kassette (Levykauppa-exkl.)

Amorphis live:

01.03. RU Moscow – GlavClub

02.03. RU St. Petersburg – Cosmonavt

04.06. FI Rockfest – Hyvinkää

18.06. CH Pratteln – Z7 Wild Dayz

19.06. BE Dessel – Graspop Metal Meeting

24./25.06. ES Cartagena – Rock Imperium Festival

01. – 03.07. FI Helsinki – Tuska

07. – 10.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

08.07. BG Chelopech – Wolf Fest

28. – 30.07. FI Kuopio – Kuopiorock

05.08. FI Pori – Porispere

06.08. FI Jämsä – Himos Metal Festival

17. – 20.08. DE Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air

