Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Katatonia, Caligula’s Horse, Satyricon, Sabaton u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Alcest – Sur L’Océan Couleur De Fer

Artist: Alcest

Herkunft: Frankreich

Song: Sur L’Océan Couleur De Fer

Album: Écailles De Lune

Genre: Blackgaze, Post Rock, Post Metal, Black Metal, Shoegaze

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 8:18 Minuten

Link: http://www.alcest-music.com

Shaman – The Yellow Brick Road

Artist: Shaman

Herkunft: Brasilien

Song: The Yellow Brick Road

Album: Immortal

Genre: Progressive Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:18 Minuten

Link: https://www.facebook.com/shamanbandofficial/

Stratovarius – Mother Gaia

Artist: Stratovarius

Herkunft: Finnland

Song: Mother Gaia

Album: Infinite

Genre: Melodic Power Metal, Symphonic Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 8:18 Minuten

Link: https://www.youtube.com/watch?v=s_XnF0ZGHSo

Katatonia – 12

Artist: Katatonia

Herkunft: Schweden

Song: 12

Album: Brave Murder Day

Genre: Doom Metal, Death Metal, Gothic Metal, Progressive Rock, Progressive Metal, Dark Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 8:18 Minuten

Link: https://www.katatonia.com

Jane’s Addiction – Then She Did …

Artist: Jane’s Addiction

Herkunft: USA

Song: Then She Did …

Album: Ritual De Lo Habitual

Genre: Rock, Alternative Rock, Funk Metal, Crossover

Veröffentlichung: 1990

Spielzeit: 8:18 Minuten

Link: https://www.janesaddiction.com/biography

Communic – Raven’s Cry

Artist: Communic

Herkunft: Nowegen

Song: Raven’s Cry

Album: Payment Of Existence

Genre: Power Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 8:18 Minuten

Link: http://www.communic.org

Caligula’s Horse – All Is Quiet By The Wall

Artist: Caligula’s Horse

Herkunft: Australien

Song: All Is Quiet By The Wall

Album: The Tide, The Thief & River’s End

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:18 Minuten

Link: https://caligulashorse.com

Majestica – Mötley True

Artist: Majestica

Herkunft: Schweden

Song: Mötley True

Album: Above The Sky

Genre: Symphonic Power Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 8:18 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Majesticametal

Satyricon – Walk The Path Of Sorrow

Artist: Satyricon

Herkunft: Norwegen

Song: Walk The Path Of Sorrow

Album: Dark Medieval Times

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 1994

Spielzeit: 8:18 Minuten

Link: https://www.satyricon.no

Turisas – Miklagard Overture

Artist: Turisas

Herkunft: Finnland

Song: Miklagard Overture

Album: The Varangian Way

Genre: Folk Metal, Symphonic Metal, Viking Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:18 Minuten

Link: http://www.turisas.com/site/band/

Schammasch – Ego Sum Omega

Artist: Schammasch

Herkunft: Schweiz

Song: Ego Sum Omega

Album: Hearts Of No Light

Genre: Black Metal, Death Metal, Avantgarde Black Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 8:18 Minuten

Link: https://schammasch.com

Alchemist – Soul Return

Artist: Alchemist

Herkunft: Australien

Song: Soul Return

Album: Lunasphere

Genre: Death Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 8:19 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Alchemist/42

Grailknights – Hail To The Grail

Artist: Grailknights

Herkunft: Deutschland

Song: Hail To The Grail

Album: Return To Castle Grailskull

Genre: Melodic Death Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 8:19 Minuten

Link: http://www.grailknights.de

Sabaton – Rise Of Evil

Artist: Sabaton

Herkunft: Schweden

Song: Rise Of Evil

Album: Attero Dominatus

Genre: Power Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 8:19 Minuten

Link: https://www.sabaton.net

Acid Reign – Within The Woods

Artist: Acid Reign

Herkunft: England

Song: Within The Woods

Album: VThe Ahe Of Entitlement

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 8:19 Minuten

Link: https://www.facebook.com/acid.reign.thrash/

Frijgard – Red Lines Crossed

Artist: Frijgard

Herkunft: Schweiz

Song: Red Lines Crossed

Album: Chapter Zero

Genre: Pagan Black Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 8:19 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Frijgard

Death – Perennial Quest

Artist: Death

Herkunft: USA

Song: Perennial Quest

Album: Symbolic

Genre: Death Metal, Progressive Death Metal, Technical Death Metal

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 8:19 Minuten

Link: https://www.facebook.com/DeathOfficial/

Gary Moore – Blood Of Emeralds

Artist: Gary Moore

Herkunft: Irland

Song: Blood Of Emeralds

Album: After The War

Genre: Rock, Hard Rock, Blues Rock

Veröffentlichung: 1989

Spielzeit: 8:19 Minuten

Link: https://www.laut.de/Gary-Moore

Manilla Road – Cat And Mouse

Artist: Manilla Road

Herkunft: USA

Song: Cat And Mouse

Album: Invasion

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Epic Metal

Veröffentlichung: 1980

Spielzeit: 8:19 Minuten

Link: https://www.manillaroad.net

Lucifer’s Friend – Rose On The Vine

Artist: Lucifer’s Friend

Herkunft: Deutschland

Song: Rose On The Vine

Album: Where The Groupies Killed The Blues

Genre: Hard Rock, Progressive Rock, Jazz Fusion, Heavy Metal

Veröffentlichung: 1972

Spielzeit: 8:19 Minuten

Link: https://www.facebook.com/LucifersFriendOfficial/

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.