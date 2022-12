Time For Metal: Unsere Lieblingssongs und das Album des Jahres 2022 – Teil 4

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingssongs herausgesucht und das Top-Album des Jahres gewählt. Das jeweilige Top-Album des Jahres landet anschließend in unserem Social-Media-Battle und ihr könnt das TFM-Album des Jahres voten. Viel Spaß mit unseren Top five 2022!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2022?

Mantar – Hang ‚Em Low (So The Rats Can Get ‚Em) | Black Metal, Doom Metal, Sludge

Etwas ruhiger als vor Corona verlief meine Festival- und Konzertsaison. Das hatte jedoch eher zeitliche Gründe. Dennoch bleiben das Party.San und das Hellseatic als Festivals positiv im Kopf. Höhepunkte waren ansonstenauf ihrer Tour mitoderals erstes größeres Konzert nach der Pandemie.

Hanno und Erinç sind als Duo eine Macht und das nicht nur live. Nicht nur der Song, sondern auch das gesamte Album Pain Is Forever And This Is The End bringt es auf den Punkt. Hang ‚Em Low (So The Rats Can Get ‚Em) sagt eigentlich alles aus. Ein Ventil, um Frust abzubauen und selbst die Ratten kommen dabei nicht zu kurz.

Night Demon – Vysteria (Live)| Heavy Metal

Vysteria (Live) und Year Of The Demon, das Livealbum von Night Demon ist meine Lieblingsplatte eines Konzertes von diesem Jahr. Bereits vor dem Konzert lief die Vinyl-Version bei mir rauf und runter. Nicht nur der Song strotzt nur so vor Power, sondern die komplette Year Of The Demon auf der Wasted Years, das Iron Maiden-Cover, auch ganz großes Kino ist.

Grailknights – Turbo Boost| Superhero Metal, Heavy Metal, Melodic Death Metal

Locker durch die Hose atmen. Freiheit, Power, Spaß, ohne jeglichen Zwang. Die Nummer versprüht gute Laune – Ohrwurm inklusive, der mich seit Januar verfolgt. Zu erwähnen wäre noch, dass die gesamte Scheibe Muscle Bound For Glory ohne Probleme durchgehört werden kann.

Dark Funeral – Nightfall | Black Metal

Der letzte Tag naht. Tod, Verdammnis und das Fegefeuer greifen nach dem Körper. Hass in Perfektion bringt Körper und Geist bei Nightfall von Dark Funeral in Wallung.

Kissin‘ Dynamite – Not The End Of The Road | Hard Rock, Glam Rock, Heavy Metal

Ähnlich wie schon bei den Grailknights macht der Song von Kissin‘ Dynamite richtig Spaß. Abschalten kann ich am besten in diesem Jahr bei der Platte Not The End Of The Road mit dem hervorragenden Titelsong als Opener, der die Nase vor Remember The Fallen von Saxon hat.

Mein persönliches Album des Jahres 2022 ist:

Ozzy Osbourne – Patient Number 9 | Metal, Rock, Doom Metal, Doom Rock, Progressive Rock

Sollte Patient Number 9 das letzte Studiokapitel von Ozzy Osbourne sein, wovon wir einfach ausgehen müssen, dann geht der Altmeister mit erhobenem Haupt. Mit Bravour meistert er trotz der körperlichen Defizite ein sehr intensives Werk. Wer eine solche Veröffentlichung noch für möglich gehalten hat, wird für seinen mutigen Blick in die Zukunft belohnt. Die Zweifel dürften nicht nur bei mir schwer gewogen haben. Weggeblasen durch den ersten Durchlauf von Patient Number 9, kommen kleine Freudentränen aus den Augen gelaufen. Egal, wie verquer, verrückt oder auch peinlich Ozzy in seiner langen Karriere gehandelt hatte. Ein grelles wie schillerndes Feuerwerk wünscht ihm wohl die ganze Szene, welches jetzt mit Patient Number 9 abgebrannt werden kann. Eins der wichtigsten Alben des Jahres 2022 kann man Herrn Osbourne auf die Fahne schreiben.