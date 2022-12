Billy Talent: feiern fulminanten Abschluss ihrer Deutschlandtour

Es waren 12 schweißtreibende Abende für Billy Talent. 12 Abende, an denen die Kanadier endlich wieder die Bühne enterten und in gewohnter Manier ablieferten.

Sechs Jahre hat es gedauert, bis Billy Talent Anfang dieses Jahres den Nachfolger ihres Albums Afraight Of Heights vorstellten: Crisis Of Faith erschien über Warner und wurde ihr fünftes Nummer 1 Album. Mit dem gestrigen Konzert in der Max-Schmeling-Halle in Berlin endete die Crisis Of Faith-Tour der Band. Mehr als 70.000 Fans haben den Punkrockern in den vergangenen Wochen fast täglich zugejubelt. Der Jubel galt aber auch den Gästen, die Billy Talent an den Konzertabenden unterstützt haben. Mit dabei waren Frank Turner & The Sleeping Souls, Johnossi und Pabst.

Billy Talent & FCSP – gemeinsam für die gute Sache

Der FC St. Pauli macht gemeinsame Sache mit der kanadischen Rockband Billy Talent und bringt ein Kollabo-Shirt in die Shops, dessen Erlöse an Kiezhelden fließen und dort für die Obdachlosenhilfe auf St. Pauli eingesetzt werden.

Das Shirt, das die Textzeile „You don’t have to battle this alone“ aus dem Titelsong I Beg To Differ des aktuellen Albums Crisis Of Faith auf dem Rücken trägt, unterstreicht eben diese im gemeinsamen Logo auf der Brust in Form von „You’ll never walk alone“. Doch die Gemeinsamkeiten beschränken sich nicht nur auf Textzeilen.

Die Band, die erstmals 2003 in direkten Kontakt mit dem FC St. Pauli kam, als sie im Molotow auf der Reeperbahn auftrat, entdeckte schon früh die Besonderheit hinter dem Totenkopf, welcher Frontmann Ben schon häufig in seiner Nachbarschaft im kanadischen Toronto in verschiedensten Formen über den Weg gelaufen und gefahren war. Es entwickelt sich seit 2003 schnell eine Verbundenheit aufgrund von selbem Werteempfinden und denselben Dingen, für die es sich einzusetzen gilt. „Es ist ganz egal, ob bei uns in der Musik oder bei euch im Sport – am Ende geht es immer um mehr als nur das. Nämlich darum, mit dem was wir tun, etwas zu bewirken und anderen zu helfen, die Hilfe benötigen.“, erzählen Ben, Ian und Jonathan beim Besuch des Millerntor-Stadions am Morgen ihrer Show in der Alsterdorfer Sporthalle, an dem sie gemeinsam mit Dave Doughman in die Tiefen des Stadions und des Vereins als solchen eintauchen konnten.

Da es Billy Talent auch in ihrer heimischen Nachbarschaft in Kanada am Herzen liegt, der Gemeinschaft vor Ort etwas zurückzugeben, war schnell klar, mit welchem Zweck ein gemeinsames Shirt an den Start gebracht werden sollte und nachdem dieses schon in der vergangenen Woche beim Konzert der Band in der Sporthalle verkauft wurde, ist das Shirt ab sofort auch im FCSP-Webshop sowie in beiden Fanshops vor Ort erhältlich.

