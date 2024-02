Time For Metal Verlosung: einmal zwei Tickets für das Female Fronted Rockfestival am 01.03.2024 in Kiel

Time For Metal und das Female Fronted Rockfestival verlosen einmal zwei Tickets für das Female Fronted Rockfestival am 01.03.2024 im Orange Club der Traumfabrik in Kiel.

Das kleine Festival ist eine Charityveranstaltung und unterstützt mit den Einnahmen die Metality Community und deren Förderprojekte. Über die Community und deren Arbeit informiert euch bitte unter https://metality.org/de/foerderprojekte. Das Chapter Kiel wird mit einem Infostand vor Ort sein.

Das Line-Up ist regional und bunt gemischt. Der Veranstalter freut sich folgende Bands am Start zu haben: Pay Pandora, Gebrüder Manns und Vertical Blinds. Abgerundet wird die Veranstaltung mit Praxis Dr. MosH – Kiels beliebteste Rock’n’Metal-Party!

Tickets sind im Vorverkauf für 13,50 € bei InSound Professional Music Equipment GmbH in Kiel, sowie digital bei https://www.deinetickets.de/event/fff/?fbclid=IwAR1E-Wh3_3_vNdGAQ_1txGhO7fUBhAUjM4v9AJ7XWHR1pSM7Fj3_tKI0ax4 erhältlich.

Alternativ gibt es Tickets am Veranstaltungsabend 01.03.2024 für 15,- € an der Abendkasse des Orange Clubs in der Traumfabrik in Kiel!

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 27.02.2024!

Time For Metal und das Female Fronted Rockfestival wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Tuesday 27th of February 2024 12:00:00 AM