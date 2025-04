Tonnerre: spielen exklusive Deutschland-Show in Hamburg

Aus Quebec und Ottawa kommen die Hardrocker Tonnerre, die 2024 mit La Nuit Sauvage ihr Debütalbum via Cruz Del Sur Music veröffentlichten. Die Einflüsse des Quintetts gehen auf den Classic Rock und Bands wie AC/DC oder Blue Öyster Cult zurück. Mit einem großen Unterschied: Tonnerre singen komplett in französischer Sprache. Les Enfants De La Nuit klingt zum Beispiel so:

Die Band um Frontdame Annick Giroux sind in Europa und spielen nur einen Gig in Deutschland. Dieser ist am 28.05.2025 im Bambi Galore, Hamburg.

Als Support fungieren RaZZor aus Uelzen, die seit circa zehn Jahren aktiv sind und sich dem klassischen Metal verschrieben haben. Eine Hörprobe gibt es hier: https://razzor.band/music/

Aus Hamburg kommen The Mary Engine, die sich zwischen Alternative Rock und 90er-Jahre-Rock bewegen und mit dem Album Gold im Oktober 2022 ihre erste Scheibe auf den Markt brachten: https://themaryengine.bandcamp.com/album/gold

Tickets gibt es für 18 € im VVK direkt über die Seite vom Bambi Galore: klick