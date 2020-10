Torrential Rain: Band veröffentlichen das Musikvideo zum Song „Deaf Ears“

Nach der Veröffentlichung ihrer neuen Single Deaf Ears ist ab sofort das dazugehörige Musikvideo auf YouTube zu sehen. Dieses Mal mit zusätzlichem schauspielerischen Support von Hanne Best, die das im Song behandelte Thema im Video verdeutlicht: Du erreichst eine Dir nahestehende Person nicht mehr, die sich be-reits auf dem Weg in die Abwärtsspirale (Song: Strung Out) befindet.

Die Filmcrew, bestehend aus Christian Brauner, Simon Buchholz, Jonas Regnath, Michael Dorner arbeitete bereits beim Musikvideo der Single Home Alone (über 170.000 Streams) mit der Band zusammen. „Sie bringen immer starke Ideen mit an das Set. Wir sind richtig happy, dass wir hier so ein großartiges Team gefunden haben. Der Vibe stimmt einfach!“, erzählt Gitarrist Gordian Golder.

Der Song Deaf Ears ist seit dem 16.10.2020 auf Spotify, Apple Music und iTunes zu hören. Weitere Informationen sind unter https://torrentialrain.de zu finden.