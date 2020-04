Torrential Rain: veröffentlichen Single „Home Alone“ inkl. Musikvideo

Deutschlands Progressive Metalcore Überflieger Torrential Rain jetzt mit ihrer neuen Single Home Alone. Gepaart mit dem Leitsatz „Power meets precision“ vereinen sie das Unvereinbare: Die brachiale Energie von Bands wie August Burns Red und As I Lay Dying mit der progressiv-virtuosen Spielweise á la Periphery. Die Nürnberger erschaffen eine perfekte Symbiose dieser beiden Welten, in der sich Urgewalt und feinfühliger Tiefgang die Waage halten und bringen diese amerikanischen Trends als Novum auf die Bühnen Europas.

Szenegrößen wie Kvelertak, Equilibrium, Illumenium oder Time, The Valuator haben bereits das beeindruckende musikalische Potenzial von Torrential Rain erkannt und sie als Support mit auf die Bühne geholt.

Für Home Alone wurde Christoph Wieczorek (Annisokay, Sawdust Recordings) mit ins Boot geholt, damit der Leitsatz „Power meets precision“ auch soundtechnisch erreicht wird. Die Single kombiniert alles, was von einer modernen Metaproduktion erwartet wird. Fetzige Riffs, packende Breakdowns und eine Hook, die sich so in deinem Kopf festsetzt, wie das eine Stück Popcorn zwischen den Zähnen.

Die Richtung ist klar definiert: Jedes Jahr neue Songs mit Leidenschaft für die „Rainies“. Kein Ziel ist zu weit für Torrential Rain, denn Unerreichbarkeit gibt es nicht!