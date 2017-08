Trivium: Das neue Album „The Sin And The Sentence“ erscheint am 20. Oktober

Trivium lüften endlich das best gehütete „Metal-Geheimnis“ der letzten Zeit. Zwei Jahre nach dem gefeierten „Silence In The Snow“ veröffentlichen Orlando`s Finest am 20. Oktober ihr neues Album. Aufgenommen wurde im südkalifornischen Hybrid Studios zusammen mit Produzent Josh Wilbur (Lamb of God, Gojira). Es ist das erste Album von Trivium mit dem neuen Schlagzeuger Alex Bent, der im vergangenen Jahr Paul Wandtke ersetzt hat. Trivium ist es mit „The Sin And The Sentence“ gelungen ihre eigenen Trademarks der Frühphase mit neuen frischen Ideen zu verbinden, was sicher nicht nur Fans der ersten Stunde begeistern wird.

Kürzlich veröffentlichte die Band bereits die erste Single „The Sin And The Sentence„, deren Video in kürzester Zeit anderthalb Millionen YouTube-Klicks einsammelte.

Nun gibt es einen neuen Clip zu „The Heart From Your Hate“:

Wer „The Sin And The Sentence“ schon jetzt vorbestellt, bekommt den Titeltrack und die Single „The Heart From Your Hate“ als sofortige Downloads mit dazu! Weitere Versionen und bundles gibt es im Trivium Shop. Tracklisting: The Sin And The Sentence Beyond Oblivion Other Worlds The Heart From Your Hate Betrayer The Wretchedness Inside Endless Night Sever The Hand Beauty In The Sorrow The Revanchist Thrown Into The Fire

Quelle: www.oktoberpromotion.com

