“Blue Sky Theorie: veröffentlichen 360° VR Video, Titel: Monster!“

Artist: Blue Sky Theorie

Titel: Monster

Genre: Alternativ Metal

Release: 27.08.2017

Link: https://blueskytheory.jimdo.com/

Blue Sky Theory haben heute einen neuen Video Clip veröffentlicht. Der Song heißt Monster und ist auf der aktuellen CD Cassandra nicht enthalten. Somit wird allen Fans bis zum nächsten regulären Album ein neues Stück als Überbrückung angeboten. Die sympathischen Bremer haben dieses Video in 360° VR aufgenommen und somit eine noch relativ junge Technik gewinnbringend eingesetzt. Um das richtig zu genießen oben links den Knopf betätigen und sich im Kreise der Band drehen lassen. Dadurch fühlt sich der Zuschauer, als wenn er mittendrin steht. Zunächst noch in normalen Klamotten, wandelt sich das Bild und alle Musiker erscheinen plötzlich in einem schicken weißen Anzug mit blauem Hemd und weißer Krawatte.

Musikalisch strotzt Monster vor Spielfreude und lässt allen Raum zum Performen. Gute Gitarrenarbeit durch Daniel Pajak und Ben Schön. Patrick Timmermann überzeugt wieder mit seiner tollen Stimme und vollem Körpereinsatz. Basser Eike Behrens und Schlagzeuger Fabian Korbjun runden das Bild ab. Es macht einfach Spaß die Bremer Truppe zu hören und zu sehen. Mit Spannung darf auf das zweite Werk gewartet werden. Lasst uns nicht zulange warten!

