“Baltic Open Air 2018: erste Bands bestätigt!“

Festival: Baltic Open Air 2018

Datum: 23.08 – 25.08.2018

Ort: Wikingerland Haddeby

Bestätigte Bands : Eisbrecher, Dimple Minds, Thundermother, Kärbholz, Torfrock, Månegarm

Veranstalter: Baltic Eventmanagement GmbH

Link: http://www.baltic-open-air.de

Wie jedes Jahr heißt es, nach dem Baltic Open Air ist vor dem Baltic Open Air. So sind bereits heute die ersten Bands für 2018 bestätigt worden. Neben bekannten Gruppen wie Eisbrecher und Kärbholz dürfen wir uns auch auf die Damen von Thundermother freuen, die dieses Jahr einen super Auftritt in Wacken hingelegt haben. Genauso wie auf Torfrock, die nach 2012, 2013, 2014 und 2016 dann zum 5ten mal ihre Show als Lokalmatadoren präsentieren werden. Die Schweden Månegarm werden passend zur neuen Location im Wikingerland für das nordische Flair mit ihrem Viking Metal sorgen. Dimple Minds stehen für guten Fun- und Punk-Metal und werden bestimmt für den erhöhten Umsatz an den Getränkeständen sorgen.

Im Laufe der Zeit werden weitere Bands auf der Homepage des Baltic Open Air angekündigt und so dürfte es wieder ein abwechslungsreiches Billing geben. Frühbuchertickets inklusive eines Shirts sind bereits jetzt für 55 € (zuzüglich Versand und VVK-Gebühren) zu erstehen. Näheres dazu auf der Homepage.

Kommentare

Kommentare