Österreichs ultimative Rockband Turbobier ist bis an die Zähne bewaffnet mit neuer Musik zurück – Und die hat sich gewaschen!

Nachdem Marco Pogo und seine Punkrock-Schergen bereits 2017 Nummer #1 in den Albumcharts waren und einhergehend den wichtigsten Musikpreis Österreichs (Amadeus Austrian Music Award) einheimsten, steht Album #3 in den Startlöchern.

Die zweite Single „VHS“ ist jetzt online und sich zu Gemüte zu führen:

Turbobier – VHS

King Of Simmering

Das neue Turbobier -Album. Ab 8.3.2019

CD ▪️ Deluxe-Edition ▪️ Vinyl ▪️ Digital

