Tuska Open Air Metal Festival 2022 vom 01.07 bis 03.07.2022 in Helsinki, Finnland (Vorbericht)

Eventname: Tuska Open Air Metal Festival 2022

Bands: Korn, Carcass, Beast In Black, Lost Society, Eluveitie, Heilung, Ensiferum, Perturbator, Nothern Kings, Numento, The Night Flight Orchestra, Red Fang, omnium Gatherum, Elder, Church Of The Dead, Polymoon, Detset, Shereign, Marianas Rest, The Rivet, Abstrakt, Verikalpa, Mercyful Fate, Amorphis, Stam1na, Reckless Love, Insomnium, Baroness, Blind Channel, Vltimas, Oranssi Pazuzu, Shape Of Despair, Soilwork, Vola, Wheel, Joe Lynn Turner, Bloodred Hourglass, Enphin, The Mist From The Mountains, One Morning Left, King Satan, Denominate, Astralion, Amoth, Deftones, Kreator, Devin Townsend, Sacred Dimension, Jinjer, High On Fire, Sonata Arctica, Lähiöbotox, Stratovarius, Gloryhammer, Atlas, Humavoid, Edge Of Haze, Rebellix, Cryptic Hatred

Ort: Helsinki, Finnland

Datum: 01.07. – 03.07.2022

Kosten:

Tagestickets ab 109,00 €

Zwei-Tages-Tickets ab 139,00 €

Drei-Tages-Tickets ab 169,00 €

Genre: Nu Metal, Crossover, Death Metal, Melodic Death Metal, Folk Metal, Thrash Metal, Black Metal, NWOTHM, Rap Metal, Groove Metal, Progressive Metal, Punk, Symphonic Metal, Hard Rock, Heavy Metal, Power Metal, Doom Metal, Dark Rock, Stoner Rock, Industrial

Veranstalter: Finnish Metal Events Oy

Link: https://www.tuska.fi/en

Vom Fernweh gepackt, kommt man als Metalhead an Finnland einfach nicht vorbei. Zusammen mit den anderen skandinavischen Metal Großmächten gehört das Land der Tausend Seen zum Mekka unserer geliebten Musik der harten Riffs und vielseitigen Gesänge, die sich als Growls, Clean Vocals oder ganz klassisch in unsere Ohren ergießen. Das Tuska Open Air Metal Festival in Helsinki kann man wunderbar dazu nutzen, der Hauptstadt einen Besuch abzustatten. Nach dem Motto „klasse Land, Menschen und Musik“, kann man in zehn Tagen auch noch kurzfristig dem Open Air beiwohnen. Die Bands bieten ebenso Argumente, den Rucksack zu packen, um nach Finnland zu pilgern. Die Kosten sind zwar pro Ticket um zehn Euro gestiegen, im internationalen Vergleich kann das Tuska Open Air jedoch noch gut mithalten. Die allgemeinen Preise auf dem Gelände dürften jedoch weiterhin noch deutlich über dem unserer Großveranstaltungen wie dem Wacken, Summer Breeze oder ROCKHARZ liegen.

Kommen wir direkt mal zu den Headlinern. Korn, Mercyful Fate und auch Deftones kann man aktuell auch auf anderen Bühnen erleben. Sie bilden auf dem nordisch erfrischenden Tuska zusammen mit Kreator, Carcass und den lokalen Heros Amorphis ein Sextett, das keine Wünsche offenlässt. Aus Finnland sind natürlich auch einige Bands am Start. Sowohl Soilwork, Ensiferum, Insomnium oder The Night Flight Orchestra dürften unter anderem beim Heimspiel nicht fehlen. Mit Beast In Black, Heilung, Stam1na und Devin Townsend folgen weitere vier Hochkaräter dem nordischen Rufe der Mitternachtssonne. Das gut zusammengesetzte Line-Up bringt Gruppen der aktuellen Tour Bewegung auf die Bretter, um diese mit anderen Formationen zu kombinieren, die nicht an jeder Steckdose spielen. Ihr seid spontan? Habt Bock auf die ganze geballte Finnenpower? Was hält euch dann davon ab, noch heute einen spontanen Trip nach Helsinki für Ende des Monats zu planen?