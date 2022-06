Misery Index: starten Drum & Guitar Playthrough-Videos

Die Death-Metaller Misery Index aus Baltimore haben vor kurzem ihr neuestes Album Complete Control weltweit über Century Media Records veröffentlicht, das bei Veröffentlichung in Deutschland auf Platz 23, in der Schweiz auf Platz 35 sowie in den USA wie folgt in die offiziellen Album-Verkaufscharts einsteigen konnte: Aktuelle Hard Music Alben: # 7, Heatseekers Albums: # 119, Top New Artist Albums: # 12 und Aktuelle Albumverkäufe: # 100.

Misery Index promoten das neue Album mit einer Reihe von kürzlich veröffentlichten Playthrough-Videos:

Necessary Suffering (Drum Playthrough von Adam Jarvis):

https://www.youtube.com/watch?v=9Ub9GlXzAA0

Premiere via Vic Firth: https://www.youtube.com/watch?v=JmKNW0H9nLE

The Eaters And The Eaten (Schlagzeug-Playthrough von Adam Jarvis): https://youtu.be/ccu1WHPSHT8

Uraufführung über Sick Drummer: https://sickdrummermagazine.com/news/latest-news/adam-jarvis-misery-index-the-eaters-and-the-eaten-play-through-festival-and-tour-dates/

Administer The Dagger (Guitar Playthrough Edit von Mark Kloeppel): https://www.youtube.com/watch?v=4v2anPCm_FQ

Uraufführung über Guitar World: https://www.guitarworld.com/news/misery-index-mark-kloeppel-administer-the-dagger

Die bisher veröffentlichten Singles und Promo-Videos zum Complete Control-Album könnt ihr euch hier ansehen:

The Eaters and the Eaten: https://youtu.be/gB9KcSTJtoE

Infiltrators: https://youtu.be/SWipM-CjNa4

Complete Control: https://youtu.be/c9lV84WHl1U

Complete Control, das siebte Studioalbum und Century Media-Debüt von Misery Index, wurde von Will Putney gemischt, von Jens Bogren / Fascination Street Studios gemastert und mit einem Artwork von Matt Lombard versehen. Complete Control ist ein riffgetriebener Angriff, der die Spannungen der modernen Welt einfängt und in neun Songs mitreißenden Endzeit-Death Metal kanalisiert. Voller Orwellscher Schmähungen und messerscharfem Songwriting ist Complete Control ein dringend benötigter Hammer in die Fresse; ein Weckruf für die Unzufriedenen und Besitzlosen.

Schaut euch gerne unser Review zu Complete Control hier an:

Die Tourdaten zu Misery Index @ Festivals 2022 findet ihr hier:

Misery Index– Line-Up:

Darin Morris – Leadgitarre

Adam Jarvis – Schlagzeug

Mark Kloeppel – Gitarre und Gesang

Jason Netherton – Bass und Gesang

Misery Index – online:

https://www.miseryindex.com

https://www.instagram.com/miseryindex.official/

https://www.facebook.com/MiseryIndex