Ugly Kid Joe veröffentlichen das offizielle Video zu Long Road, der dritten Single aus dem kommenden Album Rad Wings Of Destiny, welches am 21. Oktober 2022 bei Metalville Records (Rough Trade) veröffentlicht wird.

Long Road ist die nächste Singleauskopplung aus dem kommenden Album und ist ein sonnengetränkter Ohrwurm. Ein eingängiger, treibender Track, der alles hat, um zu einer echten Sommerhymne zu werden.

„Ich habe den Song als eine riesige Metapher über das die Dinge auf die lange Bank schieben geschrieben“, sagt Gitarrist Dave Fortman. „Der Text sagt alles. „Waiting for the Sky to fall‘ bedeutet, dass man herumsitzt und nichts tut, um das Leben zu verbessern, und ‚the sound of the whistle blow‘ ist der Moment, in dem man aufsteht und etwas verändert.“

Ugly Kid Joe ist eine amerikanische Rockband, die 1989 in Isla Vista, Kalifornien, gegründet wurde. Mit ihrer Debüt-EP As Ugly As They Wanna Be (1991), die als erste EP überhaupt mit Platin ausgezeichnet wurde, erlangten sie große Bekanntheit. Ihr mehrfach mit Platin ausgezeichnetes Debütalbum America’s Least Wanted folgte 1992 und enthielt Hits wie Cats In The Cradle und Everything About You.

Nachdem sich Ugly Kid Joe 1997 aufgelöst hatten, reformierte sich die Band 2010 und veröffentlichte 2012 die Stairway To Hell-EP und 2015 das Album Uglier Than They Used Ta Be.

Am 21. Oktober 2022 erscheint das erste neue Album der Band seit sieben Jahren. Für Rad Wings Of Destiny arbeitete die Band erneut mit dem Produzenten Mark Dodson zusammenarbeiten, der bereits bei Ugly Kid Joes Multiplatin-Debüt Americas Least Wanted von 1992 hinter dem Pult saß. Ein Album, das dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert.

Eingespielt wurde Rad Wings Of Destiny von Sänger Whitfield Crane, Klaus Eichstadt und Dave Fortman an den Gitarren, Cordell Crockett am Bass sowie Zac Morris und Shannon Larkin am Schlagzeug.

Rad Wings Of Destiny Tracklist:

1. That Ain’t Livin‘

2. Not Like The Other

3. Everything’s Changing

4. Kill The Pain

5. Lola

6. Dead Friends Play

7. Up In The City

8. Drinkin’ And Drivin’

9. Failure

10. Long Road

Line-Up

Whitfield Crane – Vocals

Klaus Eichstadt – Guitar

Dave Fortman – Guitar

Cordell Crockett – Bass

Zac Morris – Drums

Shannon Larkin – Drums

Links:

http://www.uglykidjoe.net/

https://www.facebook.com/uglykidjoetheband