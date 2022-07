Ugly Kid Joe: veröffentlichen Single und Video zu „Kill The Pain“

Ugly Kid Joe veröffentlichen die Single und das Video zu Kill The Pain.

Kill The Pain ist die zweite Singleauskopplung aus dem kommendem Ugly Kid Joe Album Rad Wings Of Destiny, welches am 21.10.2022 bei Metalville Records (Rough Trade) veröffentlicht wird. Für das Album hat sich die Band erneut mit dem Produzenten Mark Dodson zusammengetan, der bereits für das Americas Least Wanted verantwortlich war, welches in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert.

Kill The Pain wird am 22. Juli auf allen Streaming-Diensten veröffentlicht.

Line Up:

Whitfield Crane: Vocals

Klaus Eichstadt: Guitar

Dave Fortman: Guitar

Cordell Crockett: Bass

Zac Morris: Drums

__________________________

Shannon Larkin: Drums

Sonny Mayo: Guitar

Chris Catalyst: Guitar

Links:

http://www.uglykidjoe.net/

https://www.facebook.com/uglykidjoetheband